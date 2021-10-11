В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в среднем болеют коронавирусом

В среднем продолжительность течения COVID-19 составляет 11 дней, сообщили врачи Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости.
По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, болезнь может длиться до 28 дней. Причём после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, симптомы которых затем могут оставаться до полугода или дольше.
Иногда также бывает, что человек и вовсе может выздороветь за пару дней, рассказала специалист.
Врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что длительность ковида зависит от особенностей организма и от того, насколько своевременно и правильно оказывается лечение. Кроме того, человек будет болеть меньше, если прошёл вакцинацию.
Ранее Татьяна Руженцова и Дарья Хавкина назвали условие, при котором пациент быстрее и легче перенесёт COVID-19.
Комментарии
"быстрее справится с ковидом, если до инфицирования прошёл вакцинацию", а если не проходил вакцинацию, то и вообще болеть не будешь!
перешлю ссылку на новость вакцинированным друзьям, а то совсем затосковали третью неделю на больничном.
Месяц загорал, с пневмонией ковидной в 2020 году.
11.10.2021 14:18
- гость -
"быстрее справится с ковидом, если до инфицирования прошёл вакцинацию", а если не проходил вакцинацию, то и вообще болеть не будешь!
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Ага, помрёшь просто, да и всё. Как умирали прошлой осенью массово.
болели в ноябре прошлого года с женой примерно неделю, были все время дома.
11.10.2021 15:09
- гость -
Ага, а там еще время потратишь на прививку и потом помрешь - обиднее!
11.10.2021 15:09
- гость -
Так прошлой осенью массово умирали больные с хроническими заболеваниями по причине закрытия больниц и отказе в плановых медицинских мероприятиях!
А все списали на ковид!
11.10.2021 15:53
- гость -
Да-да, рассказывай сказки.
- гость -
болели в ноябре прошлого года с женой примерно неделю, были все время дома.
Ага, только меньше чем через 2 недели не выписывали, при наличие уже 2х отрицательных ПЦР.