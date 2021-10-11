В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в среднем болеют коронавирусом

В среднем продолжительность течения COVID-19 составляет 11 дней, сообщили врачи Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости.

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, болезнь может длиться до 28 дней. Причём после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, симптомы которых затем могут оставаться до полугода или дольше.

Иногда также бывает, что человек и вовсе может выздороветь за пару дней, рассказала специалист.

Врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что длительность ковида зависит от особенностей организма и от того, насколько своевременно и правильно оказывается лечение. Кроме того, человек будет болеть меньше, если прошёл вакцинацию.

Ранее Татьяна Руженцова и Дарья Хавкина назвали условие, при котором пациент быстрее и легче перенесёт COVID-19.