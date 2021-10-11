Роспотребнадзор приостановил ввоз лапши и чипсов из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведённой в Китайской Народной Республике", – сказано в сообщении.

В список запрещённых продуктов попала кукурузная лапша, вермишель, чипсы, а также яйца с сюрпризом. В них нашли признаки генетически модифицированной кукурузы и сои. В некоторых образцах их содержание превышает норму в пять раз.

Ввоз этих продуктов приостановлен до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что парфюм от европейских производителей в России может подорожать на 50%.