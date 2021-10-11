Роспотребнадзор приостановил ввоз лапши и чипсов из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведённой в Китайской Народной Республике", – сказано в сообщении.
В список запрещённых продуктов попала кукурузная лапша, вермишель, чипсы, а также яйца с сюрпризом. В них нашли признаки генетически модифицированной кукурузы и сои. В некоторых образцах их содержание превышает норму в пять раз.
Ввоз этих продуктов приостановлен до особого распоряжения.
Ранее сообщалось, что парфюм от европейских производителей в России может подорожать на 50%.
Комментарии
Свою лапшу не можем делать,только вешать на уши.Позорники
Делаю свою лапшу и чипсы. Пофиг китай.
Всей власти встать с насиженных десятилетиями мест, попросить прощения у людей и уйти с наших глаз долой!!!
Досирак появился? Кто знает? Лапшичники всё расхапали коробками.
11.10.2021 14:51
Горожанка
Это щас к чему было?
Обнаружили продукцию с превышением нормативов по вредным компонентам, запретили ввоз, а вы предлагаете всем встать и уйти? Где связь?
11.10.2021 15:29
- гость -
Где связь?
Наверно связь в яйцах с сюрпризом. Как теперь вечера проводить с интригой?