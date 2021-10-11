Более 300 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 305 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 80 739, сообщает региональный оперштаб.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+95 человек за сутки), Бийске (+32), Заринске и Рубцовске (по +15), а также в Калманском (+13) и Топчихинском (+12) районах.
Выздоровели за весь период 60 004 пациента, в том числе 53 – за последние сутки.
Скончались ещё 29 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5721 летальный случай.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 642 заражённых, из них 258 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 396 коек.
Комментарии
Какой максимум, в прошлом октябре 320 было за сутки!!!!!
внимательнее данные проверяйте
Главное напугать. Просто в том году старались отказать в тестировании на ковид, а в этом всех простуженных заставляют.
Рано или поздно Вы встретитесь с этой заразой ! В результате встречи, Вы можете переболеть и возможно выздороветь, но есть запланированная встреча - уколитесь пару раз и жизнь будет спокойней.
11.10.2021 14:19
Яя
Какой максимум, в прошлом октябре 320 было за сутки!!!!!
внимательнее данные проверяйте
Но по 29 в сутки не умирало (или не афишировали)
В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 396 коек.
Не мало ли на ВЕСЬ Алтайский край?
Ведь количество заболевших растет с каждым днем.
По данным с Яндекса максимум за все время у нас было 305 человек, 1 ноября 2020 г.
320 по их данным не было никогда. Повторили рекорд
пугают и пугают... Конечно, а то вдруг новые цены на капремонт осмыслят
11.10.2021 14:59
- гость -
Не мало ли на ВЕСЬ Алтайский край
Протестируют всех и выпишут опять человек 500.
11.10.2021 14:35
- гость -
Главное напугать. Просто в том году старались отказать в тестировании на ковид, а в этом всех простуженных заставляют.
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И сейчас мало кого тестируют. У знакомой ребенок болеет с высокой температурой больше 10 дней, подкашливает. Тест НЕ делают, не положено. Чем лечить - не знают.
Не повезло. А у моих знакомых наоборот.
11.10.2021 15:22
- гость -
даже при пцр+ лечение по симптоматике. АБ методом перебора, как и ранее. Кровь на анализ - зачем? Попейте еще на 2 тыс, авось поможет.
11.10.2021 15:14
- гость -
Протестируют всех и выпишут опять человек 500.
И замечательно,если будет такая возможность.
Но...
Сегодня заболели более 300 человек,свободных коек тоже более 300.
Я не знаю,возможно,это нормально.
А врачи? А врачам попросту уже всё равно. Умрёт очередной ковид-​диссидент завтра, задыхаясь, или просто пару раз чихнет и продолжит распространять свои бредни по соцсетям - неважно. Доктор отработал и пошёл домой. Полное опустошение.
В поликлиниках не хватает людей. Лист назначений - это кусок бумажки с напечатанным текстом "подчеркни нужное". Варианты выбора - супрастин, постельный режим, амоксиклав, амброксол. Подпись, печать. Нет ни фамилии пациента, ни диагноза. Всем наплевать. А сверху ежедневно спускают очередную разнарядку и требуют очередной отчёт.
Этой писаниной врачи подтерлись бы с большим удовольствием, не будь она в электронном виде. Цифровизация, куда без нее.
Извините, накипело.
медицину развалили, техническая пальма цистернами в РФ идет, за то у руля бизнесмены зарабатывающие на каждой порции жижи, ну и чего они не нарисуют? выборы уже у все видели как они умеют рисовать
Рубцовчанину 14.43.
Вот уж точно в точку ,понимали бы все это ,сам испытал на себе это ,,удовольствие’’ две недели назад ,но был привит в апреле ,три дня поколбасило ,сейчас слава богу полёт нормальный ,мог бы продолжить ,как мои близкие это переносят …делайте выводы народ.
2
11.10.2021 14:19
Яя
данные на 11.10.2020:
162 выявлено
3 смерти
поленились статистику глянуть? тренируйте память
11.10.2021 15:52
- гость -
техническая пальма цистернами в РФ идет
Да мы в курсе, что колбаса из туалетной бумаги, куры из антибиотиков, а говядина это вовсе не говядина а бинзонятина и кенгурятина. А... и теперь еще печенье прогорклое.
11.10.2021 15:59
Гость
Ну а я не привит и много раз общался с больными ковидом. И не колбасит и все нормально! Так, что тоже можно делать вывод!
11.10.2021 15:59
Гость
Рубцовчанину 14.43.
Поддержу! поставила Векторовскую вакцину в марте, заболела 3 недели назад...Так, как я болеть можно...два дня температуры и неделя отсутствия обоняния, просидела на больничном, антибиотики не пила ( они при ковиде бесполезны) пила Лаволет противовирусные за 350 рублей. от кашля и капли в нос....Сейчас все норм, чего и вам желаю...Сделайте прививку у кого противопоказаний нет...
11.10.2021 16:14
- гость --------- Подцепишь рано или поздно, впрочем вполне возможно, что родишься вновь прорабом.
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ № 157), а также Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее – Национальный календарь прививок).
При этом ни один из указанных актов не устанавливает обязанность лиц, в том числе лиц, входящих в профессиональную группу риска (например, медицинских работников), на проведение профилактических прививок.
Более того, следует заметить, что вакцинация является медицинским вмешательством, к ней применяются положения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323). Как известно, для проведения медицинского вмешательства согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ № 323 требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А в случае нежелания такого вмешательства пациент имеет право на отказ от него.
11.10.2021 16:14
- гость -
Ты рано радуешься, явно с мозгом проблема. Или безмозглые не болеют ?
....просидела на больничном, антибиотики не пила ( они при ковиде бесполезны) пила Лаволет противовирусные за 350 рублей. от кашля и капли в нос...
Леволет -Характеристика: Фторхинолон, противомикробное бактерицидное средство широкого спектра действия.
Фармакологическое действие — бактерицидное, противомикробное широкого спектра...
В прошлом году 1 раз объявили при 300 выявленных, так три дня потом оправдывались, что это данные за несколько дней сложились.
Болеет кто в семье - купите экспресс - тест на антиген ковида ИХА в аптеке, в поликлинику результат сообщите, поставят на учет как заболевшего.