Более 300 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 305 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 80 739, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+95 человек за сутки), Бийске (+32), Заринске и Рубцовске (по +15), а также в Калманском (+13) и Топчихинском (+12) районах.

Выздоровели за весь период 60 004 пациента, в том числе 53 – за последние сутки.

Скончались ещё 29 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5721 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 642 заражённых, из них 258 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 396 коек.