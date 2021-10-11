Цена на алюминий превысила отметку в три тысячи долларов впервые за 13 лет

Цена на алюминий на торгах достигла показателя 13-летней давности и превысила три тысячи долларов. Об этом говорят данные торгов.

По состоянию на 10:30 по московскому времени стоимость тонны алюминия составляет 3008,50 доллара за тонну. Этот показатель продолжает расти.

В последний раз трёх тысяч долларов алюминий достигал в 2008 году. Резкий скачок цена на металл также продемонстрировала в 2011 году, но тогда рост остановился на отметке около 2700 долларов, после чего график пошёл вниз.

Алюминий начал постепенно дорожать в марте 2020 года и по сей день поступательный рост не заканчивается.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года в России значительно подорожают непродовольственные товары. Наибольший рост, по мнению аналитиков, продемонстрируют табак и бензин.