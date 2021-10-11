Барнаульская ГК "Союз-Инвест" намерена реализовать в Кировском районе Новосибирска крупный инвестпроект. Средства от него поступят на завершение двух долгостроев, сообщает "Континент-Сибирь".

Ходатайство застройщика рассмотрели и одобрили на заседании профильной региональной комиссии в начале октября. После заключения договора аренды на земельный участок в Кировском районе застройщик в течение года обязан передать деньги на завершение двух долгостроев. Средства планируется пустить на строительство многоэтажек по адресам: Закаменский микрорайон, 16, и Сибиряков-Гвардейцев, 44/7.

Ещё два года назад "Союз-Инвест" заявлял о планах реализовать проект по строительству ЖК "Новый горизонт" на левом берегу Новосибирска. План рассчитан на 10 лет и предполагает строительство четырёх многоэтажных домов общей площадью не менее 65 305 кв. м. При этом инвестор должен передать в собственность новосибирских обманутых дольщиков как минимум 1633 "квадрата" в новом жилье.

Напомним, уже несколько лет застройщики Алтайского края осваивают рынки других регионов. Так, с 2008 года компания "Жилищная инициатива" строит дома в Новосибирске. В этом же городе в 2015-м начала работу компания "Союз", в 2017-м – "Регионстрой". В 2019 году "Союз" вышел на рынок Санкт-Петербурга. Компания купила в Ленинградской области старый завод ЖБИ и планирует строить в регионе дома из панелей собственного производства. Компания "Селф" ушла ещё дальше от Алтайского края: в 2019 году девелопер приступил к возведению ЖК "Каскад" в Сочи. В курортном городе девелопер планирует построить как минимум два дома.

В ближайшие несколько лет количество барнаульских компаний, которые будут работать в других регионах, вырастет. На это решение повлияют не только высокая рентабельность проектов, но и острая нехватка земли под застройку в алтайской столице, о чём уже давно говорят все инвесторы.