Коммунисты обратились в Генпрокуратуру из-за опасных детских площадок в Бийске

Бийские коммунисты обратились в прокуратуру с требованием избавить горожан от опасных детских площадок. Об этом сообщили в крайкоме партии.

"Массовые обращения жителей многоквартирных домов по адресам ул. Ударная, 27, и пер. Коммунарский, 16/1, поступили в приёмную фракции КПРФ 1 октября. Жильцы жаловались на нарушения при реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды", – сказано в сообщении.

В рамках реализации программы рабочие отремонтировали две детские площадки, но при приёмке комиссия заметила ряд серьёзных нарушений. Из-за этого площадки не приняли на баланс управляющих компаний, но жители домов продолжают ими пользоваться, а это представляет опасность для жизни и здоровья детей.

Из-за того что устранять проблемы, по словам коммунистов, "никто не торопится", горожане обратились за помощью к представителям партии.

"<...> Фракция КПРФ в Бийской гордуме просит вмешаться прокуратуру, чтобы детские площадки были приведены в соответствие с ГОСТами и не представляли опасности. Также коммунисты просят проверить в целом реализацию в Бийске муниципальной программы "Формирование современной городской среды", – рассказали в крайкоме.

Ранее сообщалось, что в Бийске неизвестные повредили новые уличные тренажёры. Вандалы разгромили несколько снарядов: в парке на Петровском бульваре, у школы № 1 и в посёлке Льнокомбината.