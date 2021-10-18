Ни бумаги, ни ручки: девять вопросов об электронной подписи

Пандемия запустила новый тренд в разных сферах нашей жизни, в основе которого – дистанционное взаимодействие с клиентом. Даже те отрасли, которые и до этого успешно осваивали онлайн, начали искать всё новые варианты цифровизации: от видео-конференц-связи до электронного документооборота.
Вслед за этим стал актуален вопрос получения электронной подписи. Но при всей широте её применения большинство по-прежнему многого не знают об этой услуге. Что же такое электронная подпись, зачем и кому она нужна, как её получить и какие изменения, связанные с ней, ждут нас в ближайшем будущем, рассказал юрисконсульт центра сопровождения бизнеса "1+1" Юлия Устюжанина.
Электронная подпись – это что?
Избегая правовых формулировок, можно сказать, что это информация в электронно-цифровой форме, с помощью которой можно идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. Фактически это сгенерированный файл с цифрами, который крепится к электронному документу.
Как вообще выглядит электронная подпись?
Законом предусмотрены два типа электронных подписей: простая и усиленная. Последняя имеет две формы: квалифицированная и неквалифицированная.
Простая – это какая?
Простая электронная подпись – это, по сути, комбинация логина и пароля, код подтверждения, приходящий по СМС, на электронную почту и так далее. Например, когда вы совершаете покупки в интернет-магазинах, вы используете простую электронную подпись: вводя код подтверждения, приходящий по СМС, в специальную форму на сайте магазина, вы подтверждаете своё намерение совершить сделку.
Доступ к электронной почте – это тоже простая электронная подпись. Поэтому если между контрагентами есть соглашение о ведении электронного документооборота, обмен сканами подписанного договора (или иного документа) по электронной почте будет означать его заключённость. Но не всегда и не со всеми документами.
А усиленная электронная подпись – это что?
Усиленная неквалифицированная ЭП означает, что документ был подписан конкретным лицом и с тех пор в файл не вносились изменения. Она создаётся с помощью специальных программ. Получить её можно в любом удостоверяющем центре, но такая электронная подпись действует только в совокупности с соглашением о признании её собственноручной.
С неквалифицированной понятно. А квалифицированная – это какая?
Усиленная квалифицированная ЭП – самый надёжный и регламентированный вид подписи. Она также подтверждает авторство документа и отсутствие изменений после его подписания, но, в отличие от неквалифицированной, оформляется только в аккредитованных удостоверяющих центрах. Это безоговорочный аналог собственноручной подписи.
Далее по тексту мы будем говорить только об усиленной квалифицированной электронной подписи, ввиду её приравнивания к собственноручной подписи и наиболее полной регламентации законом.
Есть конкретный пример, в каких случаях может пригодиться ЭП?
Да. Допустим, руководитель организации Иван Сергеевич обращается в Центр сопровождения бизнеса "1+1" для смены места нахождения своей фирмы. Юристы готовят соответствующий пакет документов.
Далее перед Иваном Сергеевичем встаёт выбор: или платить госпошлину, затем идти к нотариусу, платить ещё ему, заверять свою подпись на документах, потом идти в ИФНС № 15 (обязательно лично), стоять в очереди, чтобы лично подать документы и подписать их в присутствии налогового инспектора.
Или ещё на этапе обращения в "1+1" дать юристу носитель с электронной подписью и сразу же отправить все документы в регистрирующий орган. Потраченное время – 15 минут, сэкономленные деньги – около четырёх тысяч рублей. Преимущество наличия электронной подписи перед её отсутствием очевидно.
Какую роль электронная подпись играет для предпринимателя?
Если вы предприниматель, электронная подпись существенно облегчит ведение бизнеса. Сдача налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности, ведение документооборота с контрагентами, участие в торгах, совершение регистрационных действий – всё это можно сделать электронно, без уплаты госпошлин, без посещения нотариусов, быстро и не отходя от компьютера, имея у себя в распоряжении один лишь USB-носитель или токен с записанным на нём сертификатом электронной подписи.
А простому человеку, не бизнесмену, электронная подпись вообще нужна?
Если вы физическое лицо, ваша ЭП также поможет вам в получении государственных услуг (записать ребёнка в детский сад или школу, подать заявление на поступление в вуз через портал "Госуслуги", отправить исковое заявление через систему ГАС "Правосудие" и прочее).
Так, теперь понятно. А как эту электронную подпись получить?
Сейчас вы, будучи руководителем организации, ИП или физическим лицом можете получить её в любом из десятка удостоверяющих центров Барнаула. Но с 1 января 2022 года порядок получения ЭП существенно изменится.
Вступят в силу поправки к Федеральному закону "Об электронной подписи". Функцию удостоверяющих центров возьмут на себя государственные организации: ФНС (для руководителей коммерческих организаций и ИП), Центробанк РФ (для руководителей банков и кредитных учреждений), Федеральное казначейство (для госслужащих).
"Нам принимаемая реформа кажется неоднозначной. Государство буквально хочет видеть каждого предпринимателя в лицо, тем самым монополизируя рынок электронных подписей. Практически всем удостоверяющим центрам, [пока ещё] функционирующим сейчас, придётся закрыться или сменить направление деятельности – они не смогут пройти аккредитацию. Такая мера мало похожа на поддержку малого бизнеса", – рассказали представители центра сопровождения бизнеса "1+1".
Для физических же лиц и сотрудников организаций ничего не поменяется: получить личную электронную подпись они также смогут в частных удостоверяющих центрах, только вот их число вскоре существенно сократится. Если у вас уже есть ЭП, причин беспокоиться нет: она не "аннулируется" с нового года, а продолжит действовать до момента истечения её срока (обычно – один год со дня оформления).
"Также открыт вопрос, сможет ли выдержать ФНС тот поток клиентов в будущем году, который распределяли между собой десятки УЦ по Барнаулу. Остаётся только надеяться, что такой шаг государства в будущем оправдает себя и, возможно, упростит процедуру получения ЭП", – добавили представители центра сопровождения бизнеса "1+1".
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Комментарии
Нив коем случае не буду оформлять личную электронную подпись. Сольют данные жуликам на раз, как уже было неоднократно.