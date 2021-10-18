Ни бумаги, ни ручки: девять вопросов об электронной подписи

Пандемия запустила новый тренд в разных сферах нашей жизни, в основе которого – дистанционное взаимодействие с клиентом. Даже те отрасли, которые и до этого успешно осваивали онлайн, начали искать всё новые варианты цифровизации: от видео-конференц-связи до электронного документооборота.

Вслед за этим стал актуален вопрос получения электронной подписи. Но при всей широте её применения большинство по-прежнему многого не знают об этой услуге. Что же такое электронная подпись, зачем и кому она нужна, как её получить и какие изменения, связанные с ней, ждут нас в ближайшем будущем, рассказал юрисконсульт центра сопровождения бизнеса "1+1" Юлия Устюжанина.

1 Электронная подпись – это что? Избегая правовых формулировок, можно сказать, что это информация в электронно-цифровой форме, с помощью которой можно идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. Фактически это сгенерированный файл с цифрами, который крепится к электронному документу.

2 Как вообще выглядит электронная подпись? Законом предусмотрены два типа электронных подписей: простая и усиленная. Последняя имеет две формы: квалифицированная и неквалифицированная.

3 Простая – это какая? Простая электронная подпись – это, по сути, комбинация логина и пароля, код подтверждения, приходящий по СМС, на электронную почту и так далее. Например, когда вы совершаете покупки в интернет-магазинах, вы используете простую электронную подпись: вводя код подтверждения, приходящий по СМС, в специальную форму на сайте магазина, вы подтверждаете своё намерение совершить сделку. Доступ к электронной почте – это тоже простая электронная подпись. Поэтому если между контрагентами есть соглашение о ведении электронного документооборота, обмен сканами подписанного договора (или иного документа) по электронной почте будет означать его заключённость. Но не всегда и не со всеми документами.

4 А усиленная электронная подпись – это что? Усиленная неквалифицированная ЭП означает, что документ был подписан конкретным лицом и с тех пор в файл не вносились изменения. Она создаётся с помощью специальных программ. Получить её можно в любом удостоверяющем центре, но такая электронная подпись действует только в совокупности с соглашением о признании её собственноручной.

5 С неквалифицированной понятно. А квалифицированная – это какая? Усиленная квалифицированная ЭП – самый надёжный и регламентированный вид подписи. Она также подтверждает авторство документа и отсутствие изменений после его подписания, но, в отличие от неквалифицированной, оформляется только в аккредитованных удостоверяющих центрах. Это безоговорочный аналог собственноручной подписи.

Далее по тексту мы будем говорить только об усиленной квалифицированной электронной подписи, ввиду её приравнивания к собственноручной подписи и наиболее полной регламентации законом.

6 Есть конкретный пример, в каких случаях может пригодиться ЭП? Да. Допустим, руководитель организации Иван Сергеевич обращается в Центр сопровождения бизнеса "1+1" для смены места нахождения своей фирмы. Юристы готовят соответствующий пакет документов. Далее перед Иваном Сергеевичем встаёт выбор: или платить госпошлину, затем идти к нотариусу, платить ещё ему, заверять свою подпись на документах, потом идти в ИФНС № 15 (обязательно лично), стоять в очереди, чтобы лично подать документы и подписать их в присутствии налогового инспектора. Или ещё на этапе обращения в "1+1" дать юристу носитель с электронной подписью и сразу же отправить все документы в регистрирующий орган. Потраченное время – 15 минут, сэкономленные деньги – около четырёх тысяч рублей. Преимущество наличия электронной подписи перед её отсутствием очевидно.

7 Какую роль электронная подпись играет для предпринимателя? Если вы предприниматель, электронная подпись существенно облегчит ведение бизнеса. Сдача налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности, ведение документооборота с контрагентами, участие в торгах, совершение регистрационных действий – всё это можно сделать электронно, без уплаты госпошлин, без посещения нотариусов, быстро и не отходя от компьютера, имея у себя в распоряжении один лишь USB-носитель или токен с записанным на нём сертификатом электронной подписи.

8 А простому человеку, не бизнесмену, электронная подпись вообще нужна? Если вы физическое лицо, ваша ЭП также поможет вам в получении государственных услуг (записать ребёнка в детский сад или школу, подать заявление на поступление в вуз через портал "Госуслуги", отправить исковое заявление через систему ГАС "Правосудие" и прочее).

9 Так, теперь понятно. А как эту электронную подпись получить? Сейчас вы, будучи руководителем организации, ИП или физическим лицом можете получить её в любом из десятка удостоверяющих центров Барнаула. Но с 1 января 2022 года порядок получения ЭП существенно изменится. Вступят в силу поправки к Федеральному закону "Об электронной подписи". Функцию удостоверяющих центров возьмут на себя государственные организации: ФНС (для руководителей коммерческих организаций и ИП), Центробанк РФ (для руководителей банков и кредитных учреждений), Федеральное казначейство (для госслужащих). "Нам принимаемая реформа кажется неоднозначной. Государство буквально хочет видеть каждого предпринимателя в лицо, тем самым монополизируя рынок электронных подписей. Практически всем удостоверяющим центрам, [пока ещё] функционирующим сейчас, придётся закрыться или сменить направление деятельности – они не смогут пройти аккредитацию. Такая мера мало похожа на поддержку малого бизнеса", – рассказали представители центра сопровождения бизнеса "1+1". Для физических же лиц и сотрудников организаций ничего не поменяется: получить личную электронную подпись они также смогут в частных удостоверяющих центрах, только вот их число вскоре существенно сократится. Если у вас уже есть ЭП, причин беспокоиться нет: она не "аннулируется" с нового года, а продолжит действовать до момента истечения её срока (обычно – один год со дня оформления). "Также открыт вопрос, сможет ли выдержать ФНС тот поток клиентов в будущем году, который распределяли между собой десятки УЦ по Барнаулу. Остаётся только надеяться, что такой шаг государства в будущем оправдает себя и, возможно, упростит процедуру получения ЭП", – добавили представители центра сопровождения бизнеса "1+1".

Центр сопровождения бизнеса "1+1"

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