Школьник, зарезавший одноклассника в Махачкале, заявил, что не хотел его убивать

16-летний школьник, который 11 октября зарезал одноклассника в махачкалинской школе, рассказал, как всё произошло. Видеозапись допроса опубликовал Mash.

По словам ученика, нож, которым было совершено убийство, он приобрёл год назад, но не носил с собой. Но недавно он решил кинуть его в карман.

Задержанный рассказал, что когда началась драка, он, находясь в состоянии аффекта, достал оружие и ударил оппонента. Школьник заявил, что не хотел никого убивать.

Отмечается также, что в школе, где всё произошло, избили оператора местного телеканала, приехавшего снимать сюжет. Мужчина, на которого напали школьники, не будет писать на них заявление.

Ранее стало известно, что пострадавший от удара ножом школьник скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.