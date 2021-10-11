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Школьник, зарезавший одноклассника в Махачкале, заявил, что не хотел его убивать

, ИА "Амител"
Нож, которым было совершено убийство, он купил год назад
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

16-летний школьник, который 11 октября зарезал одноклассника в махачкалинской школе, рассказал, как всё произошло. Видеозапись допроса опубликовал Mash.

По словам ученика, нож, которым было совершено убийство, он приобрёл год назад, но не носил с собой. Но недавно он решил кинуть его в карман.

Задержанный рассказал, что когда началась драка, он, находясь в состоянии аффекта, достал оружие и ударил оппонента. Школьник заявил, что не хотел никого убивать.

Отмечается также, что в школе, где всё произошло, избили оператора местного телеканала, приехавшего снимать сюжет. Мужчина, на которого напали школьники, не будет писать на них заявление.

Ранее стало известно, что пострадавший от удара ножом школьник скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.10.2021 20:44
almas

Были предложения запретить ножи, не прошло. Может запретить школы, там не только ножами убивают, а стреляют и взрывают учителей и учеников?
А может дело совсем в другом, как говорят - в системе?

11.10.2021 22:08
Botanik

Нравятся мне товарищи, которые глубокомысленно пишут то про рижым, то про систему, но предложить ничего не могут. В головах - солома.

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