Услуги нового поколения. ВТБ подвёл итоги 600 дней цифровизации

ВТБ завершил программу "600 дней" – стратегического бизнес-проекта, направленного на развитие и цифровизацию клиентского опыта. В рамках программы банк в восемь раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в пять раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц.

"Мы создали продукты и услуги нового поколения, которыми пользуются миллионы людей в стране. Такое решение оказалось особенно своевременным в связи пандемией и резким ростом интереса к "цифре" во всём мире. К нашей команде в рамках "600 дней" присоединились сотни профессионалов. Технологический рывок позволил ВТБ увеличить эффективность бизнес-процессов и вплотную подойти к реализации финансовых целей, утверждённых в стратегии", – заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В ходе "600 дней" ВТБ создал уникальную платформу, которая позволила полностью изменить процессы выдачи розничных и корпоративных кредитов. Выведена на новый уровень работа с искусственным интеллектом. Кроме того, ВТБ внедрил и активно развивает платформу API, которая наряду с платформой автоматизированной разработки и облачной платформой позволяет развивать партнёрство и строить экосистему.

За время действия программы ВТБ внедрил более тысячи новых продуктов и услуг для своих розничных клиентов. Так, банк первым на рынке обеспечил оформление ипотеки и автокредитов в режиме онлайн, почти две трети депозитов уже открываются дистанционно. Общая доля цифровых продаж выросла на треть – почти до 40%. К концу 2022 года банк намерен перевести в онлайн 100% продуктов и сервисов для физлиц, почти половину продаж проводить в цифровых каналах, открыть первые офисы без сотрудников и совершать до 90% операций без бумаги.

Количество активных клиентов СМБ с момента запуска программы выросло более чем на 60%, до 800 тысяч, а к концу 2022 года составит 1 миллион. Трансформация повлияла на транзакционный бизнес: портфель привлечённых средств превысил 2 трлн рублей (рост с 2020 г. составил 31%), ВТБ занимает первое место на рынке по размещению депозитов для ИП. Кроме того, новинками для бизнеса в линейке продуктов и сервисов ВТБ в рамках "600 дней" стали экосистема ВЭД, виртуальные бизнес-карты, кастомизированные предложения для торгово-сервисных предприятий, такие как ВТБ-касса и оплата по QR-коду.