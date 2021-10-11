Дмитрий Песков высказался об идее штрафовать россиян за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею ввести регулярные штрафы в отношении людей, уклоняющихся от вакцинации. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению представителя Кремля, такие меры нереальны в нашей стране, так как это нарушает социальный характер государства.
"Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера – президент Путин", – сказал Песков.
Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф в размере 5 тысяч рублей за отказ от вакцинации. Свою идею он объяснил тем, что ковид наносит большой финансовый ущерб системе здравоохранения.
Комментарии
Ну значит ждём введения штрафов. Говорят всегда одно, а делают наоборот.
А если заболеет после вакцинации - штрафовать изготовителя?
Ого как, а обычно он "не в курсе".
А кто заплатит за ущерб от системы здравоохранения..за запрет плановой помощи, за отсутствие специалистов, за ожидание бесконечное на обследование, на монитор сердечники, например, месяцами ждут, да и не только это, много чего в доступной и гарантированной медицине просто недоступно в реальности..за недоступность того, что гарантировано главным законом страны?
А не проще лечение вывести за рамки полиса ОМС?
Штрафовать уж за то, что россияне