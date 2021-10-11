Дмитрий Песков высказался об идее штрафовать россиян за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею ввести регулярные штрафы в отношении людей, уклоняющихся от вакцинации. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, такие меры нереальны в нашей стране, так как это нарушает социальный характер государства.

"Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера – президент Путин", – сказал Песков.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф в размере 5 тысяч рублей за отказ от вакцинации. Свою идею он объяснил тем, что ковид наносит большой финансовый ущерб системе здравоохранения.