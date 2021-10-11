Экс-советник президента Сурков предсказал возникновение безлюдной демократии

Бывший помощник президента России Владислав Сурков предсказал, что сложившиеся в настоящее время условия цифровизации и роботизации политической системы приведут к высокотехнологичной форме государства – безлюдной демократии. Такие предположения он высказал в статье для издания "Актуальные комментарии".

Сурков отметил, что в будущем человеческий фактор будет иметь всё меньшее значение, и его роль в политическом процессе может быть резко снижена или вовсе упразднена.

"Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на неё машины", – заявил Сурков.

По мнению политика, в будущем возникнет техногенное государство, в котором "иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих её людей". Вдобавок на подобной платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования: карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, виртуальная республика.