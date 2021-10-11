Путин объяснил своё "покашливание" и рассказал о здоровье

Президент России Владимир Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, со здоровьем у него всё хорошо.

Как отмечает издание, таким образом он ответил на заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая обратила внимание, что глава государства "покашливал" на совещании.

Путин сказал, что практически ежедневно он сдаёт тест на COVID-19 и другие инфекции. Глава государства пожелал здоровья коллегам и подчеркнул важность своевременной повторной вакцинации. Также он отметил, что постарается присутствовать на Евразийском женском форуме.

Напомним, некоторое время президент провёл на вынужденной самоизоляции. С 14 сентября глава государства работал удалённо, поскольку контактировал с инфицированными коронавирусом.

29 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин фактически вышел на работу с самоизоляции.