Автозаправку по цене торгового центра продают в Бийске

В Бийске на продажу выставили газозаправочную станцию, специализирующуюся на продаже пропана и бутана. Как сообщает "Бийский рабочий", её цена составляет 55 млн рублей, что сравнимо со стоимостью торговых центров в городе.

Заправка расположена на въезде в Бийск со стороны Барнаула. Её сдали в эксплуатацию в 2021 году. При этом ранее заправку преподносили как придорожный сервис – один из объектов туркластера "Золотые ворота Алтая".

Высокую стоимость объекта объясняют удачным расположением – на трассе по пути в Горный Алтай, современным оборудованием и пунктом наполнения газовых бытовых баллонов. По заверениям собственников, аналогов такой станции нет не только в Сибири, но и по всей России.