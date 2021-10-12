Хорошо учились, были опрятны и никогда не жаловались. Так в школе описывают мальчишек, сбежавших от приёмных родителей в Алтайском крае. По словам директора учебного учреждения, к любым ссадинам и даже мельчайшим синякам у детей, учитывая их статус, относились трепетно: спрашивали, не обижают ли их, но никаких жалоб никогда не было. Многодетная семья жила небогато, но на первый взгляд дружно. Потому для многих сельчан шоком стал побег подростков и их рассказы об издевательствах, побоях и голодовках. Село разделилось на два лагеря: одни считают происходящее детской местью за какую-то обиду, другие встали на сторону ребят и опубликовали эмоциональный (но анонимный) пост в соцсетях с призывом помочь и покарать. Прокуратура проводит проверку, а Следком успел возбудить уголовное дело. Amic.ru пообщался с директором школы, где учились дети, а также с главой районного комитета по образованию и узнал подробности этой истории.

Бесплатная рабочая сила?

Второго октября в небольшом селе Крутихинского района произошло ЧП: приёмные дети, воспитывающиеся в многодетной семье, сбежали и заявили о побоях и издевательствах. Вскоре в социальных сетях появился анонимный пост, автор которого утверждает, что четверых мальчишек опекуны использовали в качестве бесплатной рабочей силы. При этом якобы дети постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам. По словам анонима, мальчишки неоднократно жаловались учителям на происходящее, те звонили родителям, но взрослые убеждали педагогов, что всё хорошо, а дети врут. От голода подростки стали воровать хлеб в школьной столовой. Тогда директор распорядился накладывать детям порции побольше, говорилось в публикации.

Летом старшего мальчика "с шести утра и до поздней ночи" заставляли пасти овец, а дневной паёк, по данным автора поста, состоял из кусочка хлеба, одного огурца и помидора.

Второго октября, как утверждается в письме, детей избили в очередной раз, мальчишки не выдержали и сбежали. Автор поста утверждает, что жители села, увидев избитых детей, вызвали полицию. И им подростки рассказали о том, в каких условиях им приходилось жить. Также, по данным автора сообщения, проведённая экспертиза подтвердила избиение детей и их физическое истощение.

Характеристика положительная: не пьют

Видимых следов избиения у мальчиков не было, возражает председатель комитета по образованию Крутихинского района Вера Белоненко. По её словам, при осмотре детей присутствовал её помощник и каких-то синяков или ссадин не было видно. Белоненко дала понять, что не уверена в достоверности информации, изложенной в соцсетях: "То, что там пишут, – трудно сказать, что это может соответствовать действительности".

Белоненко рассказала, что в семью мальчиков взяли в 2014 году, большинство из этих детей них на тот момент ещё даже не ходили в школу. Соседи, школьные учителя и органы опеки приёмных родителей характеризуют положительно: они не пьют. У них есть и родные дети: двое уже взрослых и совсем маленький ребёнок.

Со слов руководителя района, мальчики были успешны в учёбе, учителя отмечали их активность во внешкольной деятельности. В школу дети всегда приходили чистые и опрятные.

Удивила Веру Белоненко и информация, что дети голодали, а потому директор разрешил их усиленно кормить: "Вы давно были в школьной столовой? Там все садятся кто куда. Как можно заранее знать, куда сядет конкретный ребёнок, и готовить для него дополнительную усиленную порцию? Это невозможно. Единственное, если у поваров оставалась лишняя еда, а дети не наелись досыта, им можно было положить добавку. Но это касалось всех ребятишек, а не только конкретно этих", – сказала чиновница.

"Ещё и работать заставили"

Историю с домашним насилием Белоненко также ставит под сомнение. По её мнению, если бы такие факты были, о них стало бы известно гораздо раньше. А вот ситуация с письмом в соцсети руководителя района очень настораживает: "Что касается побоев, то об этом мы можем судить пока только со слов детей. Учитывая, что они живут в этой семье уже семь лет, странно, что ранее ни школа, ни кто-либо ещё не замечали таких фактов. Я даже могу предположить, что дыма без огня не бывает и какая-то причина или повод действительно нашлись, что-то их подвигло на такой демарш. Но есть один факт, который трудно объяснить. В той анонимке писали, что сбежали четверо детей, на самом деле – трое, один из дома никуда не уходил. Интересно почему?"

По словам Веры Белоненко, четвёртого мальчика забрали из семьи после того, как его братья рассказали полиции, что родители их обижают и мало кормят. Сначала детей отвезли в больницу, а затем – в Романовский детдом. Здесь их разместили на месяц, но могут оставить и на более длительный срок. "Сейчас договор с приёмной семьёй уже расторгнут, опека освободила их от выполнения обязанностей по воспитанию детей", – подчеркнула Вера Белоненко.

Председатель районного комитета по образованию подчёркивает: через неделю после происшествия село всё ещё "гудит". Однозначных оценок у сельчан нет. Кто-то верит детям, а кто-то – не очень. "Тут ведь ещё какой момент может быть? Когда собственный ребёнок полет грядку, мы говорим: "Какой хороший, молодец, помощник в семье растёт". А про приёмного в адрес родителей скажут: "Ну надо же, ещё и работать заставили". Важно понимать, что мы живём в селе, у каждого есть свой круг обязанностей по хозяйству. Другой вопрос, что всё должно быть в меру, в том числе и физические нагрузки", – уточнила собеседница.

А если это переходный возраст?

По мнению Белоненко, одной из причин, толкнувших подростков на крайние меры, мог стать переходный возраст: "Я знаю, что учителя частенько вместе уходили с этими детьми из школы после уроков – у них сложились доверительные отношения – и общались. Думаю, если бы детей что-то угнетало, они бы дали знать об этом. Причём за столь длительный срок, что они живут в семье, не было никаких жалоб, поэтому я была просто в шоке, когда узнала о случившемся. Как вариант, я не исключаю, что детям кто-то мог вложить в голову мысль перейти в другую приёмную семью, плюс не стоит забывать и о сложном подростковом возрасте, здесь трудно говорить о чём-то однозначно".

Вера Белоненко особо отметила, что пока ещё идёт доследственная проверка. "Результатов экспертизы, что там якобы побои, пока не предоставили, а видимых следов насилия, когда детей обнаружили, у них не было. Мы все очень переживаем за эту ситуацию. Могу лишь добавить, что опекуны в своё время проходили "школу приёмного родителя", плюс у них своих трое детей. Ничем плохим себя не зарекомендовали, характеризуются положительно, нормальная обычная семья", – резюмировала руководитель района (разговор состоялся днём 11 октября, а вечером стало известно, что Следком возбудил уголовное дело по факту истязательств над детьми, – прим. ред.).

"Мы все просто в шоке"

Не понимает причин произошедшего и директор сельской школы Татьяна Рязанова. "Если всё там в самом деле так, как описывается в соцсетях и говорит определённая группа лиц, то мы, получается, не увидели этого. Просто сидели и не вмешались – вот от этого у меня шоковое состояние", – сказала она корреспонденту amic.ru.

По словам педагога, по мальчишкам вовсе не было видно, что они "забитые" или "какие-то притесняемые" подростки. Это самые обычные дети, учились в средних классах, причём двое ребят – в одном классе, рассказывает директор.

"Да, в прошлом отдельные инциденты случались, иногда мы видели какие-то синяки. Мы их подробно разбирали, но ничего не подтверждалось. Проводили даже экспертизы, но и там был отрицательный результат. Например, в 2016 году у одного из мальчиков был синяк, но сами дети уверяли, что он появился нечаянно. В таких случаях мы всегда сообщали в полицию и органы опеки, но ни разу не подтвердилось, что это – результат насилия", – вспоминает директор школы.

Последний такой случай был в 2020 году. У детей заметили синяки на руках. "Версия была у мальчишек, что синяки возникли после того, как они таскали дрова. Мы тогда пытались очень откровенно поговорить – и с одним, и сразу со всеми, но никто из детей не сказал, что в семье их бьют или издеваются. Ни словами, ни эмоциями они этого не показали, не было никаких проявлений, в том числе и слёз. Поэтому тогда все им поверили", – говорит Рязанова.

Директор школы, а одновременно и классный руководитель у двух ребят из приёмной семьи, говорит, что все мальчишки хорошо учились: только на четвёрки и пятёрки. Кроме того, подростки активно участвовали во внеклассных мероприятиях, читали стихи, были незамкнутые, а, напротив, довольно общительные. Никогда не пропускали занятия без уважительной причины.

"У них было сто возможностей пожаловаться и рассказать, но ведь этого не было. Я точно не знаю, каким у них было воспитание, может быть, и жёстче, чем по отношению к родным детям. Но у меня и самого сын так же воспитан: после школы шёл сразу домой, нигде не бродил, у него не было кучи друзей, – говорит собеседница. – Здесь всё было аналогично. А родители у них очень спокойные – вообще на эмоции не вызовешь. Они не пьют и ни в каких дебошах или скандалах замечены не были".

В тесноте, да не в обиде

Татьяна Рязанова говорит, что представители школы дважды в год посещали семью мальчишек и контролировали их условия проживания. Супруги не возражали – всегда привечали и всё показывали. Дети вчетвером жили в одной комнате: там стояли две двухъярусные кровати, письменный стол и старенький телевизор.

На кухне – небольшой обеденный стол. У проверяющих даже возник вопрос: как за ним умещалась вся семья. В ответ родители сообщили, что едят по очереди. "Еды в доме, как мы видели, всегда было в достатке, жили они скромно, но всё было чисто и опрятно", – вспоминает директор.

В целом, по словам Рязановой, семья не обладала высоким достатком. Так, например, у детей не было сотовых телефонов. "Да, могу сказать, что семья небогатая – у них не было гаджетов и телефонов, как у всех. Но это не мешало им хорошо учиться, например, на той же дистанционке, и сдавать все домашние задания. Их мать всегда вовремя вносила плату за питание, никогда не задерживала", – говорит собеседница.

Рязанова сообщила, что как и все дети из приёмных семей, ежегодно мальчики проходили диспансеризацию. И никакого истощения у ребят по результатам обследования не наблюдалось, подчёркивает директор. Хотя подростки действительно выглядели младше своего возраста: были ниже, чем положено по годам. Но тревоги это не вызывало, в том числе и у врачей. "Они маленькие, но без особой худобы", – сказала педагог.

Историю анонима о вечно голодных детях, ворующих хлеб в школьной столовой, директор не подтвердила. По её мнению, реальная ситуация могла быть совершенно иной, но кому-то было выгодно её извратить:

"В школьной столовой многие дети ведут себя ещё не по-взрослому. Например, недавно давали у нас печенье. Так кто-то его не любит, а другие, наоборот, стали просить ещё. И дети из той семьи, не исключаю, где-то могли повести себя таким же образом, а потом кто-то взял и представил эту ситуацию совсем в другом свете".

Опровергла собеседница и ещё один слух, активно распускаемый в соцсетях: якобы руководитель школы периодически звонила матери приёмных детей и предупреждала, как избежать разных проверок и неудобных вопросов от опеки. "Всё это бред", – лаконично ответила Рязанова.

Что на самом деле произошло в приёмной семье и почему трое мальчишек решились на отчаянный шаг – убежать из дома, – предстоит разобраться правоохранителям. В этой истории пока ещё хватает пробелов. Причём важно не только наказать виновных, но и сделать всё, чтобы подростки из алтайской глубинки со временем смогли вернуться к нормальной полноценной жизни.