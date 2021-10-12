Алтайский край вошёл в список лидеров по выполнению нацпроекта "Образование"

Алтайский край стал одним из лидеров "зелёной" зоны согласно выполнению мероприятий по нацпроекту "Образование". Рейтинг субъектов опубликован на сайте Минпросвещения России.

Всего в России 43 региона имеют отставание по выполнению работ в соответствии с текущим календарным графиком. Кассовое исполнение мероприятий этими субъектами составляет ниже 40%. Наиболее остро стоит вопрос в Еврейской автономной области, где ведомство в связи с падением показателей решило отозвать регионального министра.

Кроме Алтайского края в "зелёную" зону попали 25 субъектов страны, в том числе и из Сибири – Кузбасс и Красноярский край. При этом в "красной" зоне регионов из СФО не оказалось.

Напомним, что нацпроект "Образование" направлен на достижение национальной цели РФ, определённой президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.