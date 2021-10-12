Алтайский край вошёл в список лидеров по выполнению нацпроекта "Образование"

Алтайский край стал одним из лидеров "зелёной" зоны согласно выполнению мероприятий по нацпроекту "Образование". Рейтинг субъектов опубликован на сайте Минпросвещения России.
Всего в России 43 региона имеют отставание по выполнению работ в соответствии с текущим календарным графиком. Кассовое исполнение мероприятий этими субъектами составляет ниже 40%. Наиболее остро стоит вопрос в Еврейской автономной области, где ведомство в связи с падением показателей решило отозвать регионального министра.
Кроме Алтайского края в "зелёную" зону попали 25 субъектов страны, в том числе и из Сибири – Кузбасс и Красноярский край. При этом в "красной" зоне регионов из СФО не оказалось.
Напомним, что нацпроект "Образование" направлен на достижение национальной цели РФ, определённой президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.
Комментарии
не зря же нашего министра призвали в ряды Минпросвещения. Теперь будет сверху учить министров образования как циферки подкручивать и быть в топе различных туповатых рейтингов Минпроса и Обрнадзора...
ФСБ увидела в умных очках от Facebook шпионский гаджет.
А ещё говорят такие вживляют, как чипы. И вот тут ФСБ не возразит - извините, протез.
Теперь на ЕГЭ все очкастые будут.
Дети родной не знают так два иностранных вменили. Умники.
Отменяют со следущего года два иностранных
Вот! Хоть в чем-то лидирует край! Приятно!
Мои говорят много техники новой появилось, интересно стало
Вот и пусть теперь другие министры поучатся у образования как делать надо
Опять про образование. Мы в лидерах, все отл. А кому что-то не нра, идите в министры и покажите как правильно поднимать рейтинги
Так прекрасно! 21 век на дворе!
А насчёт министра, призвали потому что специалист хороший
12.10.2021 09:35
Так
А потом снова вводить будут? Да лучше б один , но по настоящему дали изучить.
Светланка писала:
А насчёт министра, призвали потому что специалист хороший
Эт точно - пыль в глаза он хорошо пускать умел! Вот только "призвали " его как-то странно - больше на побег похоже. и что-то сей ценный специалист после срочного, прям накануне учебного года, призыва, до сих пор болтается по москве без дела, а организации, куда его якобы призвали, и вовсе не существует, как выяснилось.
Вся суть реформирования образования - это глубочайшая сегрегационные - разделение абитуриентов на бедных (для них предложены все виды дистанционного обучения) и богатых (для них будет доступно очное образование).
Полноценное образование станет дорогим, и доступным только для части населения.
В то время как в региональных ВУЗах внедряются дистанты, в московских ВУЗах на программы с двойными дипломами (например ВШЭ и Лондонская школа экономики) зашкаливают наборы коммерческих студентов с чеком овер 500 килоублей за семестр. Вот и смотрите сами.
Тут главное, как отчет составить....
В новом учебном году на 16,5 процента вырастут оклады педагогических работников Алтайского края.
С 1 сентября 2021 года почти на 12% повысят оклады за счет средств краевого бюджета, а с 1 октября -более чем на четыре процента.
Это было? Повысили?
> а организации, куда его якобы призвали, и вовсе не существует, как выяснилось.
Ну видимо с нуля строится организация и бывший наш министр в настоящее время изучает инженерное дело, чтобы заложить фундамент и построить стены своего будущего института. Он же спец на все части тела...