В Бийске демонтировали резиновых "лежачих полицейских" и установили "традиционные"

На улице Васильева в Бийске спустя два года демонтировали резиновые ограничители скорости. Как оказалось, в отличие от обычных асфальтовых "лежачих полицейских" проезд по ним значительно ощутим и для водителя, и для транспортного средства.

Как сообщает "Бийский рабочий", особенный дискомфорт испытывали пассажиры автобусов, в первую очередь, ПАЗов, поскольку на такой кочке из-за жёсткой амортизации можно и "позвоночник сломать".

В последние месяцы автомобилисты уже "демонтировали" часть конструкции, выломав ячейки. Водители банально проезжали в образовавшиеся зазоры, почти не снижая скорости.

Сейчас же на месте конструкции появились "традиционные" неровности из асфальта – уложили их на месте старых.