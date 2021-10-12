В Бийске демонтировали резиновых "лежачих полицейских" и установили "традиционные"

На улице Васильева в Бийске спустя два года демонтировали резиновые ограничители скорости. Как оказалось, в отличие от обычных асфальтовых "лежачих полицейских" проезд по ним значительно ощутим и для водителя, и для транспортного средства.
Как сообщает "Бийский рабочий", особенный дискомфорт испытывали пассажиры автобусов, в первую очередь, ПАЗов, поскольку на такой кочке из-за жёсткой амортизации можно и "позвоночник сломать".
В последние месяцы автомобилисты уже "демонтировали" часть конструкции, выломав ячейки. Водители банально проезжали в образовавшиеся зазоры, почти не снижая скорости.
Сейчас же на месте конструкции появились "традиционные" неровности из асфальта – уложили их на месте старых.
Комментарии
Традиционных "полицейских" не бывает
Вот как раз эти резиновые то и есть самые стандартные и эффективные в отличии от фуфла из асфальта перед которыми можно и не снижать скорость - проезжается нормально в отличии от резиновых!!!!
Первый резиновый лежачий полицейский в Барнауле был на Попова и прожил где-то месяц, пока на нем какой-то большой грузовик не оттормозился. Такие только во дворах и можно ставить, на нормальной дороге они долго не живут.
12.10.2021 07:48
- гость -
+100500 )))