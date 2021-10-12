Приговор экс-директору алтайской школы, который сбил ребёнка, вступил в силу

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора школы, который на своём автомобиле сбил ученика напротив образовательного учреждения. Инцидент произошёл в октябре 2020 года в одном из сёл Алтайского края.

Около 19 часов ученик 10 класса шёл по обочине дороги в сторону школы, а виновник ехал по проезжей части и, пытаясь объехать ямы, совершил наезд на пешехода. Мужчина скрылся с места преступления, оставил автомобиль у своих родственников, так как лобовое стекло после удара имело повреждения, а сам вернулся на место ДТП.

Узнав о случившемся, мать ребёнка и его родственники прибыли на место и увидели мальчика, который лежал без сознания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, на судебном заседании они рассказали, что виновник оттаскивал мать от своего сына, успокаивал её, говорил, что всё будет хорошо, они найдут человека, который сбил ребёнка.

Когда потерпевший пришёл в себя, он пояснил, что его сбила машина, которая принадлежит директору.

Заключением судебной экспертизы установлено, что фрагменты стекла, изъятые при осмотре места ДТП и фрагменты стекла, изъятые из воздуховода автомобиля виновного, одинаковые.

До настоящего времени мальчик находится в тяжёлом состоянии, ему требуется постоянный уход и помощь посторонних. За преступление суд назначил экс-директору наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении, лишение водительских прав на два с половиной года. Кроме того, в пользу мальчика взыскали 700 тысяч рублей за моральный вред.