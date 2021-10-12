Эксперт рассказал о профессиях будущего в России

Исполнительный директор сервиса по трудоустройству "Работа.ру" Вадим Шаповалов рассказал, какими станут профессии в скором будущем. Свои мысли он высказал в ходе проекта "Ленты.ру" к 180-летию Сбера.

По словам Шаповалова, многие новые профессии будут образовываться на стыке отраслей, и многие из них будут связаны с информационными технологиями.

"Из профессий, актуальных в будущем, можно смело назвать, например, специалистов по альтернативным видам энергии, руководителей цифровой трансформации, а также специалистов по IT- и ИИ-этике", – заявил глава сервиса.

При этом специальности будущего будут тесно связаны с адаптацией общества к новым технологиям, а также их органичным внедрением. Типичное понятие профессии трансформируется и заменится "портфелем компетенций", с помощью которых специалист будет решать ряд задач.

При этом увеличение количества профессий, непосредственно связанных с роботизацией и автоматизацией, не приведёт к полному вытеснению людей с рынка труда. Нынешние специалисты вынуждены будут адаптироваться к новым условиям и повышать квалификацию, но те, кто справится с этой задачей, смогут органично вписаться в мир будущего и сохранить свои позиции.