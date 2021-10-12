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Диетолог объяснил, почему в России по статистике женщин с ожирением больше, чем мужчин

, ИА "Амител"
Статистика не отображает настоящую картину
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мужчины с ожирением гораздо реже обращаются к врачам, чем женщины. Так диетолог-эндокринолог Михаил Бельцевич прокомментировал статистические данные, приведённые на пресс-конференции ведущим научным сотрудником отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России Натальей Мазуриной. По её словам, в стране каждая вторая женщина и каждый третий мужчина больны ожирением, передаёт "Газета.ру".

Как отметил врач в беседе с порталом "Ридус", мужчины значительно реже обращаются к специалистам из-за проблем с весом. Кроме того, количественно женщин больше, а поскольку к старости появляется ожирение, то и образуется перекос в статистике.

По словам специалиста, женщинам свойственны эмоциональные порывы в потреблении пищи, что может быть одним из объяснений приведённых данных.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.10.2021 09:30
- гость -

Практически одни БЕГЕМОТИХИ, смотреть противно. Жрут без меры, физической активности никакой, свою задницу одну остановку лишний раз пешком не пронесут. Шпик голимый. СРАМОТА!!!

12.10.2021 09:46
- гость -

А мне нравится как не толстые реагируют на толстых: визжат, гневаются, нервируются, плюются, истерят... прям сказка какая то по нервному срыву

12.10.2021 09:48
- гость -

А ещё, толстые, много места в транспорте занимают.

12.10.2021 09:54
- гость -

12.10.2021 09:30
- гость -
Ну-ну. То-то, когда еду на велосипеде, где-нибудь на светофоре мимо меня, восседая в машинах, гордо проезжают дяди с лежащим на коленях брюхом)

12.10.2021 10:14
- гость -

12.10.2021 09:30
- гость -

У женщин это заложено природой, чтобы родить здорового ребенка, а не дохляка, который в 16 лет не может подтянуться на турнике - таких сейчас много.

12.10.2021 10:27
- гость -


12.10.2021 10:14
- гость -

Ага, чтобы родить заплывшего жиром от рождения бегемотика.

12.10.2021 10:57
Жоржик

12.10.2021 10:14
- гость -

Ничего такого природой не заложено. Для успешного деторождения нужен относительно широкий таз, но это никак не связано с тоннами обвисшего сала на многих тетках, это строение скелета. Так, удобное оправдание себе придумали бегемотихи.

12.10.2021 10:58
Жоржик

12.10.2021 09:46
- гость -
Да никто на них так не реагирует, не фантазируйте. Смотрят просто с презрением, как на ущербных, не более.

12.10.2021 11:00
- гость -

Бабы более подвержены ожирению, это стопудово. Любая встреча одноклассников это подтверждает. Мужиков тоже полно тучных, но это скорее от образа жизни. То есть, мужики по умолчанию, если ведут обычный образ жизни, то они в норме. И только если они сильно себя распускают, то толстеют. А бабы по умолчанию склонны к полноте, и только усилиями - диета, косметология, фитнес, процедуры, они могут себя держать в тонусе и быть стройными.
Это изначальное различие.

12.10.2021 12:01
- гость -

Всех толстых считаю лодырями, и только 5% из них действительно имеют избыточный вес в результате проблем со здоровьем.

12.10.2021 12:41
- гость -

12.10.2021 10:57
Жоржик

Ничего такого природой не заложено. Для успешного деторождения нужен относительно широкий таз, но это никак не связано с тоннами обвисшего сала на многих тетках, это строение скелета. Так, удобное оправдание себе придумали бегемотихи.
------------
То-то мне врачи-гинекологи в клинике "Мать и дитя" говорили, что мне надо поправиться, чтобы забеременеть (весила 46 кг и носила 42 размер одежды). Та же история с родственницей, тоже худая, не может забеременеть. Врачи в голос призывают ее поправиться.

12.10.2021 12:43
- гость -

12.10.2021 10:58
Жоржик

Да никто на них так не реагирует, не фантазируйте. Смотрят просто с презрением, как на ущербных, не более.
-----------
А я на тупых смотрю с презрением. Потому что реально ущербные. Толстый может похудеть, а дурак не поумнеет никогда. Так что у каждого свои критерии.

12.10.2021 12:45
- гость -

12.10.2021 12:01
- гость -
Всех толстых считаю лодырями, и только 5% из них действительно имеют избыточный вес в результате проблем со здоровьем.
----------
Это глупо. Этот толстый, может, зарабатывает больше тебя в 10-20 раз. Но сидячий образ работы. Или для тебя труд - это только физический труд, типа метлой махать или асфальт укладывать?

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