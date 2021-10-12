Диетолог объяснил, почему в России по статистике женщин с ожирением больше, чем мужчин

Мужчины с ожирением гораздо реже обращаются к врачам, чем женщины. Так диетолог-эндокринолог Михаил Бельцевич прокомментировал статистические данные, приведённые на пресс-конференции ведущим научным сотрудником отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России Натальей Мазуриной. По её словам, в стране каждая вторая женщина и каждый третий мужчина больны ожирением, передаёт "Газета.ру".

Как отметил врач в беседе с порталом "Ридус", мужчины значительно реже обращаются к специалистам из-за проблем с весом. Кроме того, количественно женщин больше, а поскольку к старости появляется ожирение, то и образуется перекос в статистике.

По словам специалиста, женщинам свойственны эмоциональные порывы в потреблении пищи, что может быть одним из объяснений приведённых данных.