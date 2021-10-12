Супермен в комиксах DC станет геем с психологическими проблемами

Издание DC Comics сделает Супермена представителем ЛГБТ. Об этом сообщает Mash.

В издательстве решили не трогать Кларка Кента, но при этом изменить его сына – Джонатана Кента. В новой серии он станет представителем ЛГБТ, а также на страницах комиксов появится его "друг" Джей Накамура.

Отмечается, что смена ориентации – не единственное изменение в классическом образе Супермена. Новый герой будет страдать от психологических проблем, справляться с которыми ему поможет его "товарищ". У Супермена возникнет выгорание на своей непростой работе и чувство неудовлетворенности от невозможности спасти всех.

Ранее американская киноакадемия объявила, что для номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм" в картине должны сниматься представители ЛГБТ-сообщества, женщины и инвалиды.