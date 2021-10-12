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Новости

Бывший военный озвучил новую страшную версию трагедии на перевале Дятлова

, ИА "Амител"
По словам мужчины, на снегу они находили неизвестные следы
Фото: dyatlovpass.ru

Фото: dyatlovpass.ru

Бывший военный, который участвовал в поиске туристов на перевале Дятлова, озвучил новую страшную версию случившегося. В беседе с журналистами "КП" Хамза Синюкаев заявил, что туристов могли убить.

По словам Синюкаева, об этом ему рассказали заключённые, вместе с которыми жил конвой. Синюкаев работал в колонии и его, вместе с поднадзорными, отправили на поиски. Бывший военный сразу опроверг версию о том, что преступление могли совершить сами арестанты, поскольку у туристов при себе не было никаких ценностей. 

Синюкаев добавил, что во время поиска пропавших туристов поисковая группа замечала на снегу следы сапог, при том, что все поисковики носили валенки.

Напомним, что ранее Генпрокуратура РФ установила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова стал сход лавины.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.10.2021 10:48
гiсть

все поисковики носили валенки
---
подскажите ему кто-нибудь, что туристы до своей смерти тоже могли ходить и оставлять следы

12.10.2021 10:51
- гость -

Чего только не взбредет в голову.

12.10.2021 10:54
- гость -

Туристы уж точно не носили сапог

12.10.2021 10:56
- гость -

Давно уже детально проработана версия о том, что их убили военные и неумело инсценировали несчастный случай. Версия Алексея Ракитина, согласно которой несколько участников группы Дятлова были сотрудниками КГБ под прикрытием

12.10.2021 10:58
- гость -

Версия А Касса поработана более детально и сама по себе менее фантастична, чем версия Ракитина

12.10.2021 11:05
гость

Что их убили, версия старая. Так что нового мы узнали, про следы сапог? И что рассказали заключенные? Зачетно туман напустили. А заголовок-то прямо - ну вот, сенсация, узнали таки наконец!

12.10.2021 11:11
- гость -

12.10.2021 10:56
- гость -
Версия Алексея Ракитина, согласно которой несколько участников группы Дятлова были сотрудниками КГБ под прикрытием

Ага, и пошли в безлюдные места следить за птицами зимой. В том районе ничего не было, даже местные не жили.

12.10.2021 11:11
- гость -

12.10.2021 10:54
- гость -
В кедах что ли были? Во что они могли быть обуты в СССР в то время?

12.10.2021 11:12
- гость -

Сообщает Агентство ОБС (одна бабушка сказала).
Как же эта желтуха им самим не надоест, этим журналистикам…

12.10.2021 11:13
- гость -

Какие следы сапог, там метель была, тела искали фиг знает через сколько, ох уж эти сказочники, да еще и через столько лет.

12.10.2021 11:24
- гость -

12.10.2021 11:13
- гость -

Метель и еще сошедший пласт со склона, который они сами подрезали.

12.10.2021 11:34
- гость -


12.10.2021 11:13
- гость -
Вот и я про тоже самое подумал, прочитав статью.

12.10.2021 11:35
гiсть

В кедах что ли были?
---
Остроносые азиатские калоши советского производства послужили прообразом заграничных скальных туфель

12.10.2021 11:38
гiсть

ссылку удалили (хотел сделать удобно, а получилось как всегда), ищите текст на сайте альпинистской федерации России

12.10.2021 11:48
смотрящий

на зоне как на зоне.
все будет так как скажет Кум

12.10.2021 16:34
- гость -

Там один не совсем адекватный непроверенным препаратом "побаловался"

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