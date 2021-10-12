Бывший военный озвучил новую страшную версию трагедии на перевале Дятлова

Бывший военный, который участвовал в поиске туристов на перевале Дятлова, озвучил новую страшную версию случившегося. В беседе с журналистами "КП" Хамза Синюкаев заявил, что туристов могли убить.

По словам Синюкаева, об этом ему рассказали заключённые, вместе с которыми жил конвой. Синюкаев работал в колонии и его, вместе с поднадзорными, отправили на поиски. Бывший военный сразу опроверг версию о том, что преступление могли совершить сами арестанты, поскольку у туристов при себе не было никаких ценностей.

Синюкаев добавил, что во время поиска пропавших туристов поисковая группа замечала на снегу следы сапог, при том, что все поисковики носили валенки.

Напомним, что ранее Генпрокуратура РФ установила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова стал сход лавины.