Telegram заблокирует канал "Мужского государства" за дискриминацию секс-меньшинств

Telegram заблокирует канал лидера "Мужского государства" Владимира Позднякова. По словам команды мессенджера, причиной стали жалобы от App Store и Play Market на распространение контента, дискриминирующего людей по признаку их сексуальной ориентации, сообщает Telegram-канал "Русский маркетинг".
Как заявили представители Telegram, дискриминационные материалы запрещены правилами App Store и Play Market. Авторы жалобы требуют ограничить доступ к каналу на этих платформах.
"Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования", – сказано в сообщении команды мессенджера.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской и запретить организацию "Мужское государство". В конце сентября Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов "Тандыр № 1" за публикацию рекламы с темнокожим мужчиной. Позднее сеть извинилась за рекламу и удалила пост.
Летом 2021 года Владислав Поздняков также организовал травлю федеральных сетей доставки "Ёбидоёби" и "Тануки", заставляя удалить все посты с фотографиями темнокожих и извиниться перед русской нацией. Сторонники же принялись всеми способами мешать работе предприятий.
Комментарии
А наркотические каналы месяцами не блокирует.
Нахожу надписи на стенах домов и гаражей, добавляю в телегу, жму почти в ежедневном режиме "пожаловаться" и... ничего не происходит месяцами.
Потакают наркоманам.
Дуров, опомнись!
Депутатов дискриминируют?
Довытрёпывался, хайпожор.
Паша Дуров избирательно подходит)
Когда Прокуратура потребовала, то он забил. А когда друзья-капиталисты из Эппл и Гугл, то он как кроткий агнец подчинился.
Казел ты, Паша.
12.10.2021 11:46 че это, он всем подчиняется, когда за жопу прижали он быстро сделал что надо и телегу в России "разблокировали".
11:46, что ж ты, бедолага, прокуратуру с большой буквы пишешь? Сравнивать прокуратуру с Apple и Google - глупее не придумать.
комментаторы, я не понял, таки вы против дискриминации секс-меньшинств?
эти меньшинства задолбали.
орут и демонстрируют на каждом углу.
от трех ненормальных (да, это противоестественно) шуму как от тысячной толпы.
болезнь нельзя признавать нормой и возвеличивать ее.
эволюция против, она выпиливает таких дефектных.
И еще. Очень жаль что родители меньшинств не были меньшинствами.
12.10.2021 12:30
для 12:22
эти меньшинства задолбали.
орут и демонстрируют на каждом углу.
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Да где вы их всё время встречаете? За всю жизнь только один гей встретился. Вел себя вполне воспитанно, не орал и не вёл себя демонстративно. Вообще выяснилось, что он - гей только на третий год знакомства через общих друзей.
Вас-то они когда задолбать умудрились?
12.10.2021 12:20
- гость -
Ну ты же пишешь го*но апле и гугле с большой буквы.
Щас можно будет эти конторки прижать за пропаганду гомосексуализма - вот тогда они сами заблокируют и их.
12.10.2021 13:18
- гость -
Да где вы их всё время встречаете?
Я их не встречаю. Но!
Зачем такое количество новостей про них?
Зачем эти парада?
Зачем огромное количество лгбт-персонажей в фильмах?
Зачем смущать подростковые неокрепшие мозги неправильными альтернативами?
Это все ведет к вырождению.