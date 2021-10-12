Гарантия – пять лет. Где в Барнауле купить надёжные и качественные автомобили из Китая

Последние несколько лет на российском автомобильном рынке буквально происходит экспансия китайских брендов. И если ещё пару лет назад можно было говорить о ненадлежащем качестве "китайцев", то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Так, рейтинговое агентство мирового уровня J.D. Power, которое дорожит своей репутацией, в рейтинге надежности 2021 года поставило на первое место на китайском рынке не Toyota или Mercedes, а кроссоверы китайского производителя Changan.

При формировании рейтинга учитывают мнение водителей. С их слов выявляют проблемы, возникающие с автомобилями в течение трёх лет эксплуатации. В итоге самыми беспроблемными автомобилями были названы именно модели Changan. Причём лидирующие строчки рейтинга заняли сразу несколько моделей бренда.

В Алтайском крае весь модельный ряд бренда представлен у официального дилера Changan в Автоцентре ТИСС АВТО. В наличии есть все модели, официально продающиеся в России – это кроссоверы CS35Plus, CS55 и CS75FL. Вы можете в удобное для вас время пройти ходовой тест-драйв любого кроссовера Changan. Кстати, ещё одно подтверждение надёжности бренда – гарантия на все модели пять лет или 150 тысяч км пробега.

Кроме того, скоро в автоцентре ТИСС АВТО будет представлена совершенно новая модель – инновационный, как по дизайну, так и по технологиям кроссовер UNI-K, продажи которого уже бьют рекорды на китайском рынке. Но и более ранние модели в плане технологий, комплектаций, систем безопасности не только не уступают, но часто и превосходят своих японских, корейских и европейских конкурентов.

При этом цены на Changan при прямом сравнении с конкурентами ниже. Согласитесь, сэкономить на покупке автомобиля несколько сотен тысяч рублей и при этом получить пятилетнюю гарантию и не сомневаться в его надежности – очень приятный бонус.

Ссылка на источник: https://daily-motor.ru/autonews/94345.

Официальный дилер Changan – автоцентр ТИСС АВТО

Тел: +7 (3852) 299-000

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 212

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