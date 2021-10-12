Москвичка, которая выпала из окна с двумя маленькими детьми, оставила предсмертную записку

Женщина, которая 11 октября с двумя маленькими детьми выпала из окна московской многоэтажки, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В своём последнем послании мать двоих детей написала о том, что она никого не винит.
По предварительным данным, женщина могла страдать от психического расстройства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у москвички не было друзей, а муж-военный мало времени проводил дома.
Напомним, сообщения о происшествии появились в СМИ 11 октября. Под окном одной из московских многоэтажек обнаружили тела женщины и детей 2018 и 2021 годов рождения.
Комментарии
ну и прыгала бы сам, детей зачем убила
Вот реально: бабы - дуры.
Одиноко ей стало…
Взяла и жизни четырёх людей испоганила. Себя убила - ладно, но детей то за что? А муж её? Он же сейчас всё равно что сам мёртвый. Просто представьте что с ним сейчас происходит…
послеродовая депрессия
12.10.2021 12:08
- гость -
Себя убила - ладно, но детей то за что?
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Матери тяжело оставить детей одних в этой жизни. Это ее дети, она их не так давно родила, она их еще воспринимает частью себя самой. Поэтому и забрала их с собой.
12.10.2021 12:08
- гость -
Вот реально: бабы - дуры.
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Ага, а мужики прям умные. Только дохнут чаще и раньше женщин, видимо, от большого ума.
Одиночество?!!!!!!!! С двумя детьми?!!!!!! Да там вообще о себе любимой подумать некогда!
Могла, не могла.. Запомни, Сережа, все бабы дуры. Есть глупые дуры, а есть умные- но тоже дуры
12:17
Очень удобная отмазка - а че ты людей убила и съела - да депрессия замучила, послеродовая…
Какая, б…., депрессия? Там некогда депрессировать.
12:22
Тяжело оставлять одних? А убивать легко?
Вы где такого бреда наслушались?
12:23
Вот вштырило тебя, бедную) иди попрыгай, авось отпустит.
Больная. Какое одиночество у здоровой женщины с двумя маленькими детьми?! Там день-ночь только мелкает, не успеваешь дни считать)
Селить таких в квартирах не выше 2 этажа, но как этих страдающих определить?
Москвичка, которая выпала из окна
Не выпала, а сознательно выбросилась, а это две большие разницы.
12.10.2021 12:42
- гость -
Тяжело оставлять одних? А убивать легко?
Вы где такого бреда наслушались?
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Вы в психологии полный ноль. Мать почти всегда забирает с собой своих маленьких детей, когда решает покончить жизнь самоубийством. Именно потому, что не хочет оставлять их одних в этом мире непонятно на какую жизнь.
12.10.2021 12:42
- гость -
Вот вштырило тебя, бедную) иди попрыгай, авось отпустит.
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Ну иди и попрыгай, если зудит в одном месте.
Это не Амик глючный. Это у тебя деменция и руки дрожат.
12.10.2021 12:55
- гость -
Это не Амик глючный. Это у тебя деменция и руки дрожат.
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А у тебя понос и недержание.
Странно что такое происходит редко. Рождение ребенка это настоящее испытание в России. Помощи для матери почти никакой, а давление общества на мать такое как будто мы в стране первого мира живем.
12.10.2021 12:42
- гость -
12:17
Очень удобная отмазка - а че ты людей убила и съела - да депрессия замучила, послеродовая…
Какая, б…., депрессия? Там некогда депрессировать.
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По-первых, роди-воспитай.
Во-вторых, все люди разные и по-разному воспринимают одни ситуцации
в-третьих, не суди!
Я так считаю
12:50 и 12:55
Какая злобная самка…
Вероятно давно не спаривалась)
Пахала бы она в огороде и копеечку зарабатывала - некогда б было про друзей думать.
12.10.2021 13:02
- гость -
Какая злобная самка…
Вероятно давно не спаривалась)
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Это ты про себя, видимо. То-то, гляжу, на людей кидаешься на ровном месте.
Так иди, найди себе самца.
Факнутый
А у тебя посты платные или ты типа идейный навальненок?
Ни одного поста за все время твоего появления здесь, только негатив против действующей власти.
Ну не может такого быть, чтобы живой человек, а не бот, пилил бы посты только по одной теме. Ну, либо тебе башляют.
12.10.2021 13:01
- гость -
По-первых, роди-воспитай.
Во-вторых, все люди разные и по-разному воспринимают одни ситуцации
в-третьих, не суди!
Я так считаю
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Так оно и есть. Но многие этого не понимают.
Чо тут? Та, у которой деменция, еще и отсутствием витамина "чпок" страдает? Как много в одну голову собралось...
Рождение ребенка это настоящее испытание в России. Помощи для матери почти никакой,
Да, конечно. Деньгами завалили родящих, вот второго и родила, да думала, в смартфон не будет мешать пялиться. Естественный отбор.
городское ГЕТТО , от него не только депрессия, еще и агрессия всюду
Вывод можно будет сделать и узнать причину произошедшего , узнав условия в которых жила эта семья и проанализировать , депрессия тоже на пустом месте не бывает ,всегда есть причины ее развития и чаще всего это материальные проблемы .