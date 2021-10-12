Москвичка, которая выпала из окна с двумя маленькими детьми, оставила предсмертную записку

Женщина, которая 11 октября с двумя маленькими детьми выпала из окна московской многоэтажки, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В своём последнем послании мать двоих детей написала о том, что она никого не винит.

По предварительным данным, женщина могла страдать от психического расстройства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у москвички не было друзей, а муж-военный мало времени проводил дома.

Напомним, сообщения о происшествии появились в СМИ 11 октября. Под окном одной из московских многоэтажек обнаружили тела женщины и детей 2018 и 2021 годов рождения.