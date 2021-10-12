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Новости

Москвичка, которая выпала из окна с двумя маленькими детьми, оставила предсмертную записку

, ИА "Амител"
Погибшая страдала от одиночества
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Женщина, которая 11 октября с двумя маленькими детьми выпала из окна московской многоэтажки, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В своём последнем послании мать двоих детей написала о том, что она никого не винит.

По предварительным данным, женщина могла страдать от психического расстройства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у москвички не было друзей, а муж-военный мало времени проводил дома. 

Напомним, сообщения о происшествии появились в СМИ 11 октября. Под окном одной из московских многоэтажек обнаружили тела женщины и детей 2018 и 2021 годов рождения.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.10.2021 12:03
Filin

ну и прыгала бы сам, детей зачем убила

12.10.2021 12:08
- гость -

Вот реально: бабы - дуры.
Одиноко ей стало…
Взяла и жизни четырёх людей испоганила. Себя убила - ладно, но детей то за что? А муж её? Он же сейчас всё равно что сам мёртвый. Просто представьте что с ним сейчас происходит…

12.10.2021 12:17
- гость -

послеродовая депрессия

12.10.2021 12:22
- гость -

12.10.2021 12:08
- гость -

Себя убила - ладно, но детей то за что?
-------------
Матери тяжело оставить детей одних в этой жизни. Это ее дети, она их не так давно родила, она их еще воспринимает частью себя самой. Поэтому и забрала их с собой.

12.10.2021 12:23
- гость -

12.10.2021 12:08
- гость -
Вот реально: бабы - дуры.
------------
Ага, а мужики прям умные. Только дохнут чаще и раньше женщин, видимо, от большого ума.

12.10.2021 12:33
Мадам

Одиночество?!!!!!!!! С двумя детьми?!!!!!! Да там вообще о себе любимой подумать некогда!

12.10.2021 12:35
средний ЧЭК

Могла, не могла.. Запомни, Сережа, все бабы дуры. Есть глупые дуры, а есть умные- но тоже дуры

12.10.2021 12:42
- гость -

12:17
Очень удобная отмазка - а че ты людей убила и съела - да депрессия замучила, послеродовая…
Какая, б…., депрессия? Там некогда депрессировать.
12:22
Тяжело оставлять одних? А убивать легко?
Вы где такого бреда наслушались?
12:23
Вот вштырило тебя, бедную) иди попрыгай, авось отпустит.

12.10.2021 12:44
- гость -

Больная. Какое одиночество у здоровой женщины с двумя маленькими детьми?! Там день-ночь только мелкает, не успеваешь дни считать)

12.10.2021 12:46
- гость -

Селить таких в квартирах не выше 2 этажа, но как этих страдающих определить?

12.10.2021 12:46
- гость -

Москвичка, которая выпала из окна

Не выпала, а сознательно выбросилась, а это две большие разницы.

12.10.2021 12:49
- гость -

12.10.2021 12:42
- гость -

Тяжело оставлять одних? А убивать легко?
Вы где такого бреда наслушались?
----------------
Вы в психологии полный ноль. Мать почти всегда забирает с собой своих маленьких детей, когда решает покончить жизнь самоубийством. Именно потому, что не хочет оставлять их одних в этом мире непонятно на какую жизнь.

12.10.2021 12:50
- гость -

12.10.2021 12:42
- гость -

Вот вштырило тебя, бедную) иди попрыгай, авось отпустит.
-----------
Ну иди и попрыгай, если зудит в одном месте.

12.10.2021 12:55
- гость -

Это не Амик глючный. Это у тебя деменция и руки дрожат.

12.10.2021 12:55
- гость -

12.10.2021 12:55
- гость -
Это не Амик глючный. Это у тебя деменция и руки дрожат.
------------
А у тебя понос и недержание.

12.10.2021 12:58
Fkt

Странно что такое происходит редко. Рождение ребенка это настоящее испытание в России. Помощи для матери почти никакой, а давление общества на мать такое как будто мы в стране первого мира живем.

12.10.2021 13:01
- гость -

12.10.2021 12:42
- гость -
12:17
Очень удобная отмазка - а че ты людей убила и съела - да депрессия замучила, послеродовая…
Какая, б…., депрессия? Там некогда депрессировать.
___

По-первых, роди-воспитай.
Во-вторых, все люди разные и по-разному воспринимают одни ситуцации
в-третьих, не суди!
Я так считаю

12.10.2021 13:02
- гость -

12:50 и 12:55
Какая злобная самка…
Вероятно давно не спаривалась)

12.10.2021 13:03
Гость

Пахала бы она в огороде и копеечку зарабатывала - некогда б было про друзей думать.

12.10.2021 13:04
- гость -

12.10.2021 13:02
- гость -

Какая злобная самка…
Вероятно давно не спаривалась)
----------
Это ты про себя, видимо. То-то, гляжу, на людей кидаешься на ровном месте.
Так иди, найди себе самца.

12.10.2021 13:05
- гость -

Факнутый
А у тебя посты платные или ты типа идейный навальненок?
Ни одного поста за все время твоего появления здесь, только негатив против действующей власти.
Ну не может такого быть, чтобы живой человек, а не бот, пилил бы посты только по одной теме. Ну, либо тебе башляют.

12.10.2021 13:05
- гость -

12.10.2021 13:01
- гость -

По-первых, роди-воспитай.
Во-вторых, все люди разные и по-разному воспринимают одни ситуцации
в-третьих, не суди!
Я так считаю
----------------
Так оно и есть. Но многие этого не понимают.

12.10.2021 13:17
- гость -

Чо тут? Та, у которой деменция, еще и отсутствием витамина "чпок" страдает? Как много в одну голову собралось...

12.10.2021 13:17
- гость -

Рождение ребенка это настоящее испытание в России. Помощи для матери почти никакой,

Да, конечно. Деньгами завалили родящих, вот второго и родила, да думала, в смартфон не будет мешать пялиться. Естественный отбор.

12.10.2021 13:26
гость

городское ГЕТТО , от него не только депрессия, еще и агрессия всюду

12.10.2021 14:27
- гость -

Вывод можно будет сделать и узнать причину произошедшего , узнав условия в которых жила эта семья и проанализировать , депрессия тоже на пустом месте не бывает ,всегда есть причины ее развития и чаще всего это материальные проблемы .

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