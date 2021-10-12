Индийский вор обиделся на хозяев дома из-за того, что у них нечего украсть

В Индии вор пробрался в дом местного чиновника, чтобы поживиться добычей, но ушёл с пустыми руками. Злоумышленник не нашёл ничего ценного, понял, что потратил силы на вскрытие дома зря, и обиделся на владельцев жилья.

Своё недовольство вор сдерживать не стал. Он оставил владельцам записку, в которой обвинил их в том, что они запирают дом, несмотря на то, что брать у них нечего.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) October 10, 2021

В местной полиции журналистам Indian Express рассказали о том, что поиски обидчивого домушника ведутся, но пока никаких следов вора нет. Возможно, речь идёт о группе грабителей.

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