Индийский вор обиделся на хозяев дома из-за того, что у них нечего украсть

В Индии вор пробрался в дом местного чиновника, чтобы поживиться добычей, но ушёл с пустыми руками. Злоумышленник не нашёл ничего ценного, понял, что потратил силы на вскрытие дома зря, и обиделся на владельцев жилья.

Своё недовольство вор сдерживать не стал. Он оставил владельцам записку, в которой обвинил их в том, что они запирают дом, несмотря на то, что брать у них нечего.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC