Мошенники-Робин Гуды обокрали сибиряка и помогли благотворительному фонду

Сибирский архитектор стал жертвой аферистов, которые повели себя в традициях благородного разбойника Робин Гуда. Они направили более половины из украденных 170 тыс. рублей в поддержку благотворительного фонда, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В начале октября пострадавшему позвонили мошенники, которые представились сотрудниками полиции, и сообщили, что деньги архитектора находятся в опасности. Для защиты от обмана они попросили скачать специальную программу, а на деле удалённо подключились к мобильному банку сибиряка.

Злоумышленникам удалось украсть 170 тыс. рублей, но себе оставили только 70 тысяч. Более половины суммы они перечислили благотворительному фонду из Москвы. Об источнике самого крупного пожертвования за последнее время фонд не знал. Архитектор возвращать деньги не стал, но написал заявление в полицию на мошенников.

Ранее эксперты раскрыли фразы, по которым можно вычислить телефонных мошенников. По их словам, злоумышленники часто используют словосочетание "лицевой счёт".