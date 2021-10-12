Алтайские власти отреагировали на сообщения о возможной стрельбе в школах Барнаула

Власти Алтайского края отреагировали на информацию о возможной стрельбе в барнаульских школах. Несмотря на то, что сообщения имеют признаки фейка, в образовательные учреждения направили полицейских.

"Источником информации о якобы возможных нападениях в образовательных учреждениях стали соцсети и мессенджеры. Сообщения распространяются в разных регионах страны и имеют все признаки фейка. Органы правопорядка Алтайского края проверяют информацию, превентивно в школы направлены сотрудники МВД для усиления охраны образовательных учреждений", – сказано в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что сообщения о возможном шутинге в ссузах или в одной из барнаульских школ распространялись в родительских чатах. Утром 12 октября в образовательные учреждения отправили полицейских в полном обмундировании.