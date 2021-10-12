Олимпийская чемпионка Шишкина, лёжа в ванне, рассказала подписчикам о красоте Алтая

Российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина отдыхает в Алтайском крае. Лёжа в радоновой ванне, девушка рассказала подписчикам своего "Инстаграма" о красотах региона.

"За выходные успела посмотреть горнолыжные склоны, с лежащим на них снегом, разные деревушки, в том числе те, откуда вышли известные люди, Василий Шукшин и Михаил Евдокимов, бирюзовую Катунь, остров Патмос, часть Чемала и Чуйского тракта, Манжерок, добраться на моторафте до водопада – пишу и сама не верю, что всё это было", – поделилась Шишкина.

Спортсменка рассказала, что она уже подговаривает мужа к тому, чтобы вернуться на Алтай. Шишкина также отметила, что не планировала быть блогером, но такие места, как Алтай, вдохновляют писать.

Ранее бывший друг Владимира Путина, беглый миллиардер Сергей Пугачёв рассказал, что президент в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванны.