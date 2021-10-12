Полиция допрашивает ректора московского вуза по делу Марины Раковой

Полиция проводит следственные действия с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергеем Зуевым. После допроса следствие примет процессуальное решение, сообщает ТАСС.
Зуева допрашивают по уголовному делу о хищении денег в особо крупном размере, выделенных на нацпроект "Образование". Деньги принадлежали Фонду новых форм развития образования. Кроме бывшего замминистра просвещения и уроженки Алтая Марины Раковой, по делу арестованы бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.
Ранее сообщалось, что условия содержания Марины Раковой назвали "унизительными". Ей не дают воду, а в камеру её поместили с преступницей, отсидевшей 20 лет. Закон запрещает содержать вместе людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, и тех, кто ранее уже сидел в тюрьме.
Комментарии
Волков до депутатских дел был руководителем "Фонда помощи осужденным" после Ашихмина Валеры, а гр-ка Ракова соответственно жила с Волковым и родила от него ребенка, Герман Греф то куда смотрел вместе с Министерством образования, кого на работу принимали в большие кабинеты, ей на Глушкова в Барнауле с жуликами жить-поживать, а она в Москву лыжи навострила - шапито да и только.
А что ты Глушкова то приплел,осведомленный ты наш?Мое детство прошло на Глушкова,и что?Там не только жулики жили.И с Глушкова нельзя в Москву?И что это Греф с тобой не проконсультировался?Знал бы ,что она с Глушкова,не пригласил бы в Сбер.