Полиция допрашивает ректора московского вуза по делу Марины Раковой

Полиция проводит следственные действия с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергеем Зуевым. После допроса следствие примет процессуальное решение, сообщает ТАСС.

Зуева допрашивают по уголовному делу о хищении денег в особо крупном размере, выделенных на нацпроект "Образование". Деньги принадлежали Фонду новых форм развития образования. Кроме бывшего замминистра просвещения и уроженки Алтая Марины Раковой, по делу арестованы бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Ранее сообщалось, что условия содержания Марины Раковой назвали "унизительными". Ей не дают воду, а в камеру её поместили с преступницей, отсидевшей 20 лет. Закон запрещает содержать вместе людей, впервые оказавшихся в местах лишения свободы, и тех, кто ранее уже сидел в тюрьме.