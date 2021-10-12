Холдинг Mail.ru меняет название на VK

Mail.ru Group меняет название на VK. Об этом рассказал генеральный директор компании Борис Добродеев.

"Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые даёт наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса – от малого до крупного – и многое другое", – цитирует Добродеева ТАСС.

Он отметил, что социальная сеть "ВКонтакте" названия менять не будет, но некоторые сервисы всё-таки будут переименованы. Все они будут связаны в единую сеть: VK ID, VK Pay, VK Combo и другие.

Ранее сообщалось, что Mail.ru Group будет сотрудничать с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края. Mail.ru поможет развивать информационные технологии в регионе, в том числе внедрять коммуникационные сервисы, облачные хранилища и системы обработки больших данных в министерствах, региональных ведомствах и других учреждениях.