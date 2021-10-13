Ярослав Евдокимов выступит в Барнауле с программой "Ваши любимые песни!"

Ярослав Евдокимов выступит в Барнауле 15 октября 2021 года в ДК Моторостроителей. Организаторы обещают, что гостей концерта захлестнёт ностальгическая волна эмоций и воспоминаний о тех временах, когда шлягеры артиста можно было услышать практически из каждого окна.

Впервые голос Евдокимова зазвучал на радио и телевидении в 80-х годах. Ему удалось мгновенно завоевать сердца публики не только своим голосом, но и непередаваемым обаянием. Уже три десятка лет певец признаётся в любви своим слушателям, выражая чувства в живых, душевных, лиричных песнях. Многие из них ушли в народ, и наверняка каждый из вас хоть раз распевал "Маменьку" или "Колодец", даже не задумываясь, где услышал эту песню впервые.

Тем радостнее, что Ярослав Евдокимов не покинул сцену и продолжает радовать нас своим талантом. Конечно, попасть на его концерт сейчас уже непросто – артист выступает нечасто. Видимо, поэтому каждое его появление на публике вызывает огромный ажиотаж и собирает аншлаг.

Более того, Евдокимов не только исполняет всеми любимые хиты прошлых лет, но и знакомит публику с новинками своего репертуара, который тщательно отбирает, помня о хорошем вкусе своей аудитории.

Поклонники музыканта могут выиграть билеты на концерт в эфире радиостанции Радио Дача Барнаул. Слушайте её на волне 107.4 FM или на сайте.

Концерт Ярослава Евдокимова "Ваши любимые песни"

Дата: 15 октября 2021 года

Место проведения: ДК Моторостроителей

Начало в 19:00