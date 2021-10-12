Два подростка пойдут под суд за грабёж пенсионера в Камне-на-Оби

Двоих подростков 14 и 15 лет осудят по обвинению в грабеже 74-летнего пенсионера в Камне-на-Оби. По данным следователей, по предварительному сговору они остановили горожанина прямо на улице.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, подростки причинили телесные повреждения мужчине, после чего похитили у него имущество на сумму более тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Правоохранителями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.