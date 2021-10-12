"Куратор силовиков" Анатолий Серышев назначен полпредом президента в СФО

Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Серышева на должность полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, должность полпреда в СФО оставалась свободной после того, как 9 апреля сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.

Ранее Серышев занимал пост помощника президента и на этой должности отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие посты в силовых структурах, кроме Минобороны, а также за присвоение званий и награждения.

Тем временем должность помощника президента занял Дмитрий Миронов, который до этого был губернатором Ярославской области.