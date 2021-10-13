Россияне стали больше платить за ипотеку, а срок займов вырос

За год средний ежемесячный платёж по ипотеке в России вырос на 14% и составил 18,8 тысячи рублей. Такую статистику привела газета "Известия" со ссылкой на главу ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяну Решетникову.

Как отметила эксперт, средняя сумма займа на жильё достигла 2,9 млн рублей, поскольку выросла на 16%, а сроки – на 10%, до 20 лет.

Россияне стали больше платить за ипотеку из-за подорожания жилья, учитывая, что размер первоначального взноса сохранился на уровне 15-20%, отметили в Раффайзенбанке. Замгендиректора "ПроГород" группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов добавил, что за год рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил от 20 до 40% в Центральном федеральном округе и до 30% в регионах.