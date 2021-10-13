"Залатали как могли". В России пройдёт фотоконкурс на самую необычную дорожную "заплатку"

ОНФ объявил всероссийский фотоконкурс на необычную дорожную заплатку. Согласно публикации на официальном сайте, в конкурсе могут принять участие россияне, которые при помощи подручных средств латали ямы, а также поймали в объектив камеры "творческие работы" дорожников.

Для участия в акции достаточно опубликовать фотографию ямы в соцсетях с хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге с указанием местоположения ямы, адресом или геометкой. Конкурс продлится до 31 декабря.

По итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры. Активисты ОНФ обязательно обратят внимание на все фотографии с хештегами и передадут информацию в органы исполнительной власти регионов.

Как отмечает пресс-служба организации, идея конкурса появилась после рейда экспертов Народного фронта по дорогам города Назарова Красноярского края. Общественники получили жалобы местных жителей на качество покрытия дорог общего пользования. Как выяснили народные контролёры, в капитальном ремонте нуждаются 70 из 80 км городских дорог, однако в основном рабочие проводят ямочный ремонт. При этом пока местные власти сетуют на отсутствие достаточного финансирования, горожанам приходится самостоятельно "латать" пробоины.