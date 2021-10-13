Жительница Горняка пожаловалась на разваливающийся центр помощи семье и детям

Жительница Горняка в сообществе Barnaul 22 рассказала о разрушающемся здании центра помощи семье и детям. Горожанка регулярно ходила туда со своим ребёнком, но теперь помещение начало рассыпаться.

"На прошлой неделе там сложилась аварийная ситуация, здание начало разрушаться. В пятницу всех эвакуировали. Насколько я знаю, должны были провести экспертизу. Непонятно, кто её и как провёл и какие результаты. Но МФЦ почему-то переселили в администрацию, а всех остальных (даже тех, кто над ними) оставили на месте", – рассказала горожанка.

Женщина отметила, что в таких условиях здание может рухнуть в любой момент.

Ранее сообщалось, что в городе Бийске Алтайского края разваливается долгожданный, но так и не достроенный год назад сквер на территории за ТРЦ "Ривьера". В 2020 году из-за проблем у подрядчика – ООО "Гарант" – зелёную зону не успели доделать в срок.