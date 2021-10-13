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Бьюти-вуз. В АГУ начнут обучать мастеров маникюра

, ИА "Амител"
На прохождение программы потребуется 144 часа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайский государственный университет начнёт обучать мастеров ногтевого сервиса в рамках программы переподготовки кадров. Информации об этом на сайте вуза пока нет, но учреждение уже нашло партнёра, который будет организовывать часть учебного процесса, сообщает "Банкфакс".

По данным портала госзакупок, вуз провёл закупку у единственного поставщика, заплатив 288 тысяч рублей. Исполнитель должен в сетевой форме реализовать программу переподготовки по профилю "Мастер ногтевого сервиса".

Участников будут зачислять в две группы по девять человек. Они смогут осваивать программу при помощи электронной платформы, а после этого проходить аттестацию. Обучение предполагает разделение на теоретическую и практическую части. На освоение программы потребуется 144 часа.

Начать реализацию программы должны были 1 сентября, а закончить планируют к 30 ноября. Обучающиеся получат дипломы о профессиональной подготовке.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.10.2021 11:20
Вадим

Вот вместо бакалавров всяких

13.10.2021 11:27
гость

Что, блин, происходит??? Уже ВУЗы обучают всякой фигне!!! Где хорошие профессии???

13.10.2021 11:29
- гость -

скоро этих маникюрщиц будет больше чем у всех пальцев

13.10.2021 11:38
гость

Зато лекции Безурабова оценили в миллион, пробито очередное ДНО товарищи! Опорный ВУЗ ноготочкам учить станет - это не просто позор - ПОЗОРИЩЕ!!! Мало того , что экономисты оттуда инвестировать в убыточное зазывают, или про пищевые цепочки экономические вешают лапшу, после которой выпускники бодренько начинают кидать поставщиков, изрекая заученную фразу. Страшно просто дальше жить!

13.10.2021 11:43
гость

Лапти плести не стали обучать, здравый смысл победил, остановились на ногтях. Деградация вуза налицо.

13.10.2021 11:56
Dim

oy...........
вот реальный уровень ОПОРНОГО вуза))))
скоро ждите: подготовка в агу мастеров клининга (двирников), беляшинга и шаурмяшинга....

13.10.2021 11:59
- гость -

Ждем открытия новых специальностей. Очень нужны не самоучки, а профессионалы, прошедшие обучение в ВУЗе - девушки с низкой социальной ответственностью...

13.10.2021 12:01
Гость __

Боже!!!! Как же страшно((((( В Республике специалистов востребованных профессий днем с огнем не сыщешь, а ВУЗ бабки готов стричь на маникюре.... Власти, очнитесь!!!!!

13.10.2021 12:08
иван

Очень печально, что развивается эта сфера, а не настоящие профессии!
Государство не дает места в нормальных сферах: инженер, технолог, профессиональный рабочий и т.д. И поэтому, все лезут в "БЬЮТИ" индустрию. А потом, ты везде видишь эти ужасные брови или ресницы как опахало и т.д.
И ещё государство тратит деньги налогоплательщиков на всю эту фигню.
А самое неприятное, что даже бедные девушки и женщины вынуждены нести свои последние деньги маникюрщицам , бровистам и т.д. только для того, чтобы "СООТВЕТСТВОВАТЬ" окружающим! Это навязанная мода-возмутительна!
Очень печально, что мы скатываемся в эту яму....

13.10.2021 12:10
пётр

Товарищи, ну это просто позор вузу!!!

13.10.2021 12:16
- гость -

а бровисты?? как без них жить то

13.10.2021 12:26
- гость -

13.10.2021 11:56
Dim
скоро ждите: подготовка в агу мастеров клининга (двирников), беляшинга и шаурмяшинга...

.

13.10.2021 12:39
- гость -

Да уж.... Просто нет слов... Так опуститься..

13.10.2021 13:07
- гость -

13.10.2021 12:01
Гость __
Боже!!!! Как же страшно((((( В Республике специалистов востребованных профессий днем с огнем не сыщешь

В какой такой Республике? Откуда пишешь, чудик?

13.10.2021 13:10
- гость -

Ну в АГУ - это главное. Внешность и хорошо провести студенческие годы, чтобы было потом не обидно. Это не Политех или Мед, где загрузка занятиями по самое не могу.

13.10.2021 13:29
- гость -

под это дело они цельный корпус готовы построить на Сахарова

13.10.2021 15:17
гiсть

ну ладно я бы понял, если бы это был мед. ВУЗ, но АГУ?
амбициозность глобальность успех))))

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