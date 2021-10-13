Бьюти-вуз. В АГУ начнут обучать мастеров маникюра

Алтайский государственный университет начнёт обучать мастеров ногтевого сервиса в рамках программы переподготовки кадров. Информации об этом на сайте вуза пока нет, но учреждение уже нашло партнёра, который будет организовывать часть учебного процесса, сообщает "Банкфакс".

По данным портала госзакупок, вуз провёл закупку у единственного поставщика, заплатив 288 тысяч рублей. Исполнитель должен в сетевой форме реализовать программу переподготовки по профилю "Мастер ногтевого сервиса".

Участников будут зачислять в две группы по девять человек. Они смогут осваивать программу при помощи электронной платформы, а после этого проходить аттестацию. Обучение предполагает разделение на теоретическую и практическую части. На освоение программы потребуется 144 часа.

Начать реализацию программы должны были 1 сентября, а закончить планируют к 30 ноября. Обучающиеся получат дипломы о профессиональной подготовке.