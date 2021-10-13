В Екатеринбурге школьницы "повелись" на деньги и попали на секс-вечеринку

В Екатеринбурге три школьницы согласились пойти на "вписку" с мужчинами "при деньгах", а закончилась вечеринка заявлениями об изнасиловании. Об этом сообщает SM News.
Источники в силовых структурах рассказали журналистам о том, что три школьницы гуляли после школы и встретили трёх взрослых мужчин. Новые знакомые рассказали девочкам о том, что у них при себе есть 60 тысяч рублей и предложили вместе потратить эти деньги.
Школьницы не согласились пойти в кино или кафе, а сразу предложили снять квартиру. Компания закупила алкоголь и устроила вечеринку, в ходе которой двое мужчин изнасиловали сначала одну из девочек, а потом сделали то же самое и с остальными.
После этого две школьницы спокойно уехали домой на такси, а вот за их подругой уже приехала полиция. Правоохранители задержали организаторов вечеринки – трёх уроженцев Челябинской области. Их обвиняют в изнасиловании.
Ранее сообщалось, что пенсионера на Алтае обвиняют в изнасиловании трёх девочек в возрасте от 7 до 9 лет.
Комментарии
по доброй воле пошли малолетние алкашки
какое изнасилование
очень мутная история
Малолетние ш.. ы Сами предложили снять квартиру, сами, вероятно, были не против пошпехаться, но судить будут мужчин. Как это мило.
Какие там мужчины?! Такие же безмозглые детины.
Вообще не жалко, они находят то, что сами ищут
Взрослые дяди при деньгах не знали что со школотой связываться нельзя?
они что жертвы ЕГЭ ???
Надеюсь, скоро за такие комментарии как выше будут хотя бы административные санкции.
... а школьницы созрели ...
13.10.2021 13:24
М
Что, Малышка, ты тоже с дядями на вписки ходишь?
Что стало с моралью?? Как могут вообще девушки идти на "вписку"??
как как у них это очень модно. крутяк и т.д.
Может школьницы выглядели на все 20, да и насильно я так понимаю никто никого не тащил
да давно понятно хочешь секаса спрашивай паспорт, подписывай договор о добровольном вступлении в акт + не имение претензий на после
В наше время в ночной клуб пойти в старших классах это было уже на грани добра и зла)) а тут вписки какие-то бухло и случайный секс)))
13.10.2021 13:28
- гость -
13.10.2021 13:24
М
Что, Малышка,
Это вы хорошо его назвали))
девочки отказались пойти в кино или кафе- конкретные девчонки пошли ))), а ситуация страшная-глупая и страшная одновременно, что ж вы, девочки, такие дуры-то????
Да уж, попали мужики с этими малолетними .марами.
молодежь не проведёшь шанежками и мороженым в кино , им побухать подавай. Ну девочки, а платить-то фантиками что ли будете?
Я понимаю три девочки играли в песочнице и их увезли насильно, во первых почему не пишут возраст «девочек», может это школьницы последнего класса, а выглядят сейчас школьны многие намного старше себя
гость 14-42 точно, точно .У нас (у детей в смысле) в классе В СЕДЬМОМ !!!!! есть такие девочки и с такими формами (и у всех мысли то разные) ,что в наше детство советское такие были в десятом и то не у всех...
«Школьницы не согласились идти в кафе или кино» правильно сразу в номера
почему не пишут возраст «девочек»
В Екатеринбурге задержаны трое мужчин, приехавших из Троицка Челябинской области. Им предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетних школьниц. Заявление написала родительница одной из пострадавших
Днем 8 октября возле школы № 22 на улице Красных Партизан, 4 на Уралмаше встретились три школьницы – одной из них 14 лет, двум другим по 15 лет. К девочкам подошел мужчина, назвавшийся Артемом. Он сообщил, что у него есть на карте 60 тыс. рублей, и предложил хорошо провести время в кафе. Девочки в ответ предложили устроить «вписку» и для этого снять посуточно квартиру. Через полчаса Артем заехал за школьницами на машине, в салоне которой находились еще двое мужчин, назвавшиеся Арсеном и Романом. Закупив по пути алкоголь, они приехали на съемную квартиру в доме на улице Малышева, 104.
Позже 15-летние девочки на такси уехали домой, а младшая осталась с мужчинами. Мать одной из вернувшихся девочек сумела узнать у дочери, где она была и чем занималась. Женщина сразу обратилась в отдел полиции № 7. Когда оперативники приехали в квартиру на Малышева, то застали там троих мужчин с 14-летней девочкой.
Одному задержанному 28 лет, двум другим, которые оказались братьями, 20 и 36 лет.
Кароч, бдительная мама всех повязала. Девки может этого не хотели.
И самая молодая осталась для продолжения банкета, вот слов нет…
мамань все испортила
У нас случай был. Парень переспал на остановке с одной. Патруль проезжающий заметил. Девушка сама отрицала факт изнасилования, но родители(как же - честь семьи) и менты настояли. Итог 6 лет.
аааабсолютно все комментаторы молчат .... про родителей этих будущих (думайте каждый в меру своей испорченности) . Надо бы органам (не на теле) заинтересоваться воспитанием своих чад и со стороны полиции и со стороны надзорно-воспитательных коммисий!
что с комментарием.... то появится то изчезнет (там НИЧЕГО НЕТ !)
заинтересоваться воспитанием своих чад и со стороны полиции и со стороны надзорно-воспитательных коммисий!
и что предъявить?ненадлежащее исполнение родительских обязанностей?
там нет такого - не усмотрели- начали чпокаться
см .выше из комментария гостя 15-26 (... менты настояли...) было бы желание, а итог можно хоть какой сделать(для родоков) ,ведь их подопечные ещё дети !
если ещё покопаться органам да откроются какие-либо факты ,то можно и до лишения родительских прав наскрести!
(не надлежащее исполнение родительских обязанностей) - серьёзная штука
Да кто этим будет заниматься то.. явасумоляю
13.10.2021 14:26
Как бы вас таких комментаторов назвали бы отцы этих девочек? А еще лучше сделали.
У некоторых тут мозги видимо остались на уровне школьников.
(не надлежащее исполнение родительских обязанностей) - серьёзная штука... и когда чпокаться (как ты высказался), ТЫ -РОДИТЕЛЬ И ДОЛЖЕН ЗА ЭТИМ И СЛЕДИТЬ и ОБЪЯСНЯТЬ!,а не полиция или тетя Шура с родительского комитета
и может им надо мозгёшки поди по-пропитые да поправить!
Владимиру советую перечитать и понять что я ответила вообще вас не в ту степь понесло
а имён вам родители судя по всему не дали и и вас всех фиг поймёш ь ху есть ху!
и вас всех фиг поймёш ь ху есть ху!
а ты не хухукай тут, я все по стилю узнаю, столько лет тут чалиться
16:11 в том то сейчас и проблема, что родители не ремня дадут ребёнку, а искать будут виновных вокруг, в том числе и комментаторов, как вы пишите. Вот это сейчас проблема номер один, родители не виноваты. Ещё не написали где была школа? Почему учителя не обвинить
я НИКОГО НЕ ОБЕЛЯЮ ! ЗАПОМНИТЕ ! я говорю что иногда (всегда) рыба с головы гниёт . для особо одаренных -надо шерстить всех !
видно тебя хамло издалека !
хватит тут орать капсом - достал- дома на жену ори
блин я же забыла - не женат
ну заведи и потом ори
странная логика у вас ... если есть половой акт и малолетка то 100% виноваты мужики и всех на кол. ВИНОВАТЫ ,НО НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ! а не шашкой махать и орубать нахрен всё что торчит!
а для чего вам, нужна была школа ,кстати?
13.10.2021 16:11
М
Малышка, у тебя растет такая же как ты была и как эти "гулены"?
плохо логику знаш (так и хочется матернуться ююю.. капс -это не обязательно орать
16:37 абсолютно ничего против не имею, вы сейчас посмотрите на выпускном как выглядят девушки? С тонной косметики, намудреными прическами, ногтями тд, многие уже на 30 выглядят, поэтому не удивлюсь что мужчины и не знали что это несовершеннолетние, а девушки в годах сейчас наоборот выглядят на школьниц, поэтому тут вот да проблема, а паспорт же не попросишь
да у меня дети есть однако старше тебя и есть ещё в школу ходят ,все парни!
ну ваше отсутствие логики вообще не вписывается в никакие ворота, и ничего
изнасилование это очень хитрая статья , но то что они малолетки , то дело пахнет керосином для любителей молодых,на 60 тыров сняли бы шлюх ,самое страшное было бы -это триппер!