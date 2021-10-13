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В Екатеринбурге школьницы "повелись" на деньги и попали на секс-вечеринку

, ИА "Амител"
Родители девочек подали заявления об изнасиловании
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге три школьницы согласились пойти на "вписку" с мужчинами "при деньгах", а закончилась вечеринка заявлениями об изнасиловании. Об этом сообщает SM News.

Источники в силовых структурах рассказали журналистам о том, что три школьницы гуляли после школы и встретили трёх взрослых мужчин. Новые знакомые рассказали девочкам о том, что у них при себе есть 60 тысяч рублей и предложили вместе потратить эти деньги. 

Школьницы не согласились пойти в кино или кафе, а сразу предложили снять квартиру. Компания закупила алкоголь и устроила вечеринку, в ходе которой двое мужчин изнасиловали сначала одну из девочек, а потом сделали то же самое и с остальными.

После этого две школьницы спокойно уехали домой на такси, а вот за их подругой уже приехала полиция. Правоохранители задержали организаторов вечеринки – трёх уроженцев Челябинской области. Их обвиняют в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что пенсионера на Алтае обвиняют в изнасиловании трёх девочек в возрасте от 7 до 9 лет.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.10.2021 12:33
- гость -

по доброй воле пошли малолетние алкашки
какое изнасилование

13.10.2021 12:35
- гость -

очень мутная история

13.10.2021 12:40
- гость -

Малолетние ш.. ы Сами предложили снять квартиру, сами, вероятно, были не против пошпехаться, но судить будут мужчин. Как это мило.

13.10.2021 12:46
навеяло

13.10.2021 13:06
- гость -

Какие там мужчины?! Такие же безмозглые детины.

13.10.2021 13:10
Гость

Вообще не жалко, они находят то, что сами ищут

13.10.2021 13:23
- гость -

Взрослые дяди при деньгах не знали что со школотой связываться нельзя?
они что жертвы ЕГЭ ???

13.10.2021 13:24
М

Надеюсь, скоро за такие комментарии как выше будут хотя бы административные санкции.

13.10.2021 13:24
- гость -

... а школьницы созрели ...

13.10.2021 13:28
- гость -


13.10.2021 13:24
М


Что, Малышка, ты тоже с дядями на вписки ходишь?

13.10.2021 13:48
виктор

Что стало с моралью?? Как могут вообще девушки идти на "вписку"??

13.10.2021 13:50
- гость -

как как у них это очень модно. крутяк и т.д.

13.10.2021 14:07
Гость

Может школьницы выглядели на все 20, да и насильно я так понимаю никто никого не тащил

13.10.2021 14:11
- гость -

да давно понятно хочешь секаса спрашивай паспорт, подписывай договор о добровольном вступлении в акт + не имение претензий на после

13.10.2021 14:12
Z

В наше время в ночной клуб пойти в старших классах это было уже на грани добра и зла)) а тут вписки какие-то бухло и случайный секс)))

13.10.2021 14:26
- гость -

13.10.2021 13:28
- гость -

13.10.2021 13:24
М


Что, Малышка,

Это вы хорошо его назвали))

13.10.2021 14:30
Зануда

девочки отказались пойти в кино или кафе- конкретные девчонки пошли ))), а ситуация страшная-глупая и страшная одновременно, что ж вы, девочки, такие дуры-то????

13.10.2021 14:41
Жоржик

Да уж, попали мужики с этими малолетними .марами.

13.10.2021 14:41
Владимир

молодежь не проведёшь шанежками и мороженым в кино , им побухать подавай. Ну девочки, а платить-то фантиками что ли будете?

13.10.2021 14:42
Гость

Я понимаю три девочки играли в песочнице и их увезли насильно, во первых почему не пишут возраст «девочек», может это школьницы последнего класса, а выглядят сейчас школьны многие намного старше себя

13.10.2021 14:46
Владимир

гость 14-42 точно, точно .У нас (у детей в смысле) в классе В СЕДЬМОМ !!!!! есть такие девочки и с такими формами (и у всех мысли то разные) ,что в наше детство советское такие были в десятом и то не у всех...

13.10.2021 14:47
Гость

«Школьницы не согласились идти в кафе или кино» правильно сразу в номера

13.10.2021 15:03
- гость -

почему не пишут возраст «девочек»

В Екатеринбурге задержаны трое мужчин, приехавших из Троицка Челябинской области. Им предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетних школьниц. Заявление написала родительница одной из пострадавших

Днем 8 октября возле школы № 22 на улице Красных Партизан, 4 на Уралмаше встретились три школьницы – одной из них 14 лет, двум другим по 15 лет. К девочкам подошел мужчина, назвавшийся Артемом. Он сообщил, что у него есть на карте 60 тыс. рублей, и предложил хорошо провести время в кафе. Девочки в ответ предложили устроить «вписку» и для этого снять посуточно квартиру. Через полчаса Артем заехал за школьницами на машине, в салоне которой находились еще двое мужчин, назвавшиеся Арсеном и Романом. Закупив по пути алкоголь, они приехали на съемную квартиру в доме на улице Малышева, 104.
Позже 15-летние девочки на такси уехали домой, а младшая осталась с мужчинами. Мать одной из вернувшихся девочек сумела узнать у дочери, где она была и чем занималась. Женщина сразу обратилась в отдел полиции № 7. Когда оперативники приехали в квартиру на Малышева, то застали там троих мужчин с 14-летней девочкой.

Одному задержанному 28 лет, двум другим, которые оказались братьями, 20 и 36 лет.

13.10.2021 15:09
- гость -

Кароч, бдительная мама всех повязала. Девки может этого не хотели.

13.10.2021 15:16
Гость

И самая молодая осталась для продолжения банкета, вот слов нет…

13.10.2021 15:23
- гость -

мамань все испортила

13.10.2021 15:26
- гость -

У нас случай был. Парень переспал на остановке с одной. Патруль проезжающий заметил. Девушка сама отрицала факт изнасилования, но родители(как же - честь семьи) и менты настояли. Итог 6 лет.

13.10.2021 15:51
Владимир

аааабсолютно все комментаторы молчат .... про родителей этих будущих (думайте каждый в меру своей испорченности) . Надо бы органам (не на теле) заинтересоваться воспитанием своих чад и со стороны полиции и со стороны надзорно-воспитательных коммисий!

13.10.2021 15:54
Владимир

что с комментарием.... то появится то изчезнет (там НИЧЕГО НЕТ !)

13.10.2021 15:57
- гость -

заинтересоваться воспитанием своих чад и со стороны полиции и со стороны надзорно-воспитательных коммисий!

и что предъявить?ненадлежащее исполнение родительских обязанностей?

там нет такого - не усмотрели- начали чпокаться

13.10.2021 16:01
Владимир

см .выше из комментария гостя 15-26 (... менты настояли...) было бы желание, а итог можно хоть какой сделать(для родоков) ,ведь их подопечные ещё дети !

13.10.2021 16:03
Владимир

если ещё покопаться органам да откроются какие-либо факты ,то можно и до лишения родительских прав наскрести!

13.10.2021 16:06
Владимир

(не надлежащее исполнение родительских обязанностей) - серьёзная штука

13.10.2021 16:10
- гость -

Да кто этим будет заниматься то.. явасумоляю

13.10.2021 16:11
М

13.10.2021 14:26
Как бы вас таких комментаторов назвали бы отцы этих девочек? А еще лучше сделали.
У некоторых тут мозги видимо остались на уровне школьников.

13.10.2021 16:12
Владимир

(не надлежащее исполнение родительских обязанностей) - серьёзная штука... и когда чпокаться (как ты высказался), ТЫ -РОДИТЕЛЬ И ДОЛЖЕН ЗА ЭТИМ И СЛЕДИТЬ и ОБЪЯСНЯТЬ!,а не полиция или тетя Шура с родительского комитета

13.10.2021 16:17
господин М

и может им надо мозгёшки поди по-пропитые да поправить!

13.10.2021 16:18
- гость -

Владимиру советую перечитать и понять что я ответила вообще вас не в ту степь понесло

13.10.2021 16:20
вас гостей много

а имён вам родители судя по всему не дали и и вас всех фиг поймёш ь ху есть ху!

13.10.2021 16:21
- гость -

и вас всех фиг поймёш ь ху есть ху!

а ты не хухукай тут, я все по стилю узнаю, столько лет тут чалиться

13.10.2021 16:23
Гость

16:11 в том то сейчас и проблема, что родители не ремня дадут ребёнку, а искать будут виновных вокруг, в том числе и комментаторов, как вы пишите. Вот это сейчас проблема номер один, родители не виноваты. Ещё не написали где была школа? Почему учителя не обвинить

13.10.2021 16:24
Владимир

я НИКОГО НЕ ОБЕЛЯЮ ! ЗАПОМНИТЕ ! я говорю что иногда (всегда) рыба с головы гниёт . для особо одаренных -надо шерстить всех !

13.10.2021 16:33
16-21

видно тебя хамло издалека !

13.10.2021 16:34
для Вэ

хватит тут орать капсом - достал- дома на жену ори

13.10.2021 16:35
- гость -

блин я же забыла - не женат
ну заведи и потом ори

13.10.2021 16:37
16-23

странная логика у вас ... если есть половой акт и малолетка то 100% виноваты мужики и всех на кол. ВИНОВАТЫ ,НО НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ! а не шашкой махать и орубать нахрен всё что торчит!

13.10.2021 16:39
16-23

а для чего вам, нужна была школа ,кстати?

13.10.2021 16:40
- гость -


13.10.2021 16:11
М


Малышка, у тебя растет такая же как ты была и как эти "гулены"?

13.10.2021 16:41
16-34

плохо логику знаш (так и хочется матернуться ююю.. капс -это не обязательно орать

13.10.2021 16:42
Гость

16:37 абсолютно ничего против не имею, вы сейчас посмотрите на выпускном как выглядят девушки? С тонной косметики, намудреными прическами, ногтями тд, многие уже на 30 выглядят, поэтому не удивлюсь что мужчины и не знали что это несовершеннолетние, а девушки в годах сейчас наоборот выглядят на школьниц, поэтому тут вот да проблема, а паспорт же не попросишь

13.10.2021 16:43
гостюшка от 16-35

да у меня дети есть однако старше тебя и есть ещё в школу ходят ,все парни!

13.10.2021 16:47
13.10.2021 16:41

ну ваше отсутствие логики вообще не вписывается в никакие ворота, и ничего

13.10.2021 16:48
Владимир

изнасилование это очень хитрая статья , но то что они малолетки , то дело пахнет керосином для любителей молодых,на 60 тыров сняли бы шлюх ,самое страшное было бы -это триппер!

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