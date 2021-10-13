В Екатеринбурге школьницы "повелись" на деньги и попали на секс-вечеринку

В Екатеринбурге три школьницы согласились пойти на "вписку" с мужчинами "при деньгах", а закончилась вечеринка заявлениями об изнасиловании. Об этом сообщает SM News.

Источники в силовых структурах рассказали журналистам о том, что три школьницы гуляли после школы и встретили трёх взрослых мужчин. Новые знакомые рассказали девочкам о том, что у них при себе есть 60 тысяч рублей и предложили вместе потратить эти деньги.

Школьницы не согласились пойти в кино или кафе, а сразу предложили снять квартиру. Компания закупила алкоголь и устроила вечеринку, в ходе которой двое мужчин изнасиловали сначала одну из девочек, а потом сделали то же самое и с остальными.

После этого две школьницы спокойно уехали домой на такси, а вот за их подругой уже приехала полиция. Правоохранители задержали организаторов вечеринки – трёх уроженцев Челябинской области. Их обвиняют в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что пенсионера на Алтае обвиняют в изнасиловании трёх девочек в возрасте от 7 до 9 лет.