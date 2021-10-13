Культурное Дно. Эксперты назвали самый матерящийся город России

Город Дно Псковской области уже третий год подряд занимает первую строчку в списке самых матерящихся населённых пунктов России. Об этом сообщает ИА "Говорит Москва".

Для того чтобы составить рейтинг, аналитики мониторили блоги в социальных сетях и мессенджеры.

На одну строчку ниже Дна расположилась курортная Анапа. Индекс употребления нецензурных выражений в интернете у жителей Дна составляет 1194,68, а у Анапы – 102,03.

Третье место в списке городов-сквернословов заняла Москва, а культурная столица России Санкт-Петербург скромно расположилась на шестом месте рейтинга.

Эксперты отметили, что россияне за год в целом стали меньше материться. Возможно, на это повлиял закон о запрете мата в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян негативно относятся к употреблению мата в интернете, а более 50 позволяют себе "скрасить речь" бранью.