Культурное Дно. Эксперты назвали самый матерящийся город России

Город Дно Псковской области уже третий год подряд занимает первую строчку в списке самых матерящихся населённых пунктов России. Об этом сообщает ИА "Говорит Москва".
Для того чтобы составить рейтинг, аналитики мониторили блоги в социальных сетях и мессенджеры.
На одну строчку ниже Дна расположилась курортная Анапа. Индекс употребления нецензурных выражений в интернете у жителей Дна составляет 1194,68, а у Анапы – 102,03.
Третье место в списке городов-сквернословов заняла Москва, а культурная столица России Санкт-Петербург скромно расположилась на шестом месте рейтинга.
Эксперты отметили, что россияне за год в целом стали меньше материться. Возможно, на это повлиял закон о запрете мата в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что почти четверть россиян негативно относятся к употреблению мата в интернете, а более 50 позволяют себе "скрасить речь" бранью.
Комментарии
только маты выражают всю сущность
только маты позволяют выразить сущность матерившегося
если вы не пьете и не материтесь значит вы не следите за ситуацией в стране