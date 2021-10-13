Мошенники с Украины пытались украсть у ветерана деньги на лечение "спидорака"

Телефонные мошенники с Украины пытались выманить у ветерана 230 тыс. рублей на лечение "спидорака", сообщает Telegram-канал "Себестоимость событий".

Злоумышленники внушили 67-летнему ветерану труда из Симферополя, что ему угрожает редкая болезнь со страшным названием "спидорак". Пенсионера сразу успокоили наличием лекарства в виде израильских уколов, а помочь мог только полный курс из 10 уколов по 23 тыс. рублей.

Мужчина уже был готов перевести деньги, но ему не хватило 20 тыс. рублей. Ветеран обратился за деньгами к сыну, который смог объяснить, что отцу позвонили мошенники, а не "комиссия поликлиники по пенсионерам".

Отметим, что "спидорак" – это слово из интернет-сленга, особенно распространённое в среде геймеров. Обычно им обозначают абстрактную страшную болезнь.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники научились обманывать россиян при помощи роботов.