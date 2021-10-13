Голодные игры. Посетители кафе в Барнауле устроили драку из-за сидячих мест

Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" рассказали о драке в одном из городских заведений общепита. По словам автора сообщения, виновником потасовки стал подвыпивший мужчина.

Молодой человек рассказал о том, что трое парней зашли в кафе поесть и заняли сидячие места. Через некоторое время к ним подошла пара с алкогольными напитками, и нетрезвый "джентльмен" "предложил" молодым людям "по-быстрому" освободить место для него и его леди.

Получив отказ, буйный посетитель попытался начать драку, но встретил сопротивление. Он поднялся с пола и решил кинуться уже на другого посетителя, однако, как оказалось, один в кафе не воин. Бойца скрутили и вывели на улицу.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Ранее в социальных сетях очевидцы рассказали о драке на кольцевой дороге в Барнауле. Водители, вместо того чтобы пользоваться правилами дорожного движения, решили воспользоваться кулаками.