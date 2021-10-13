Братья по крови. Учёные выяснили, что коренные американцы могут быть выходцами из Сибири

Группа учёных из России, Испании и США установила, что коренные американцы могут быть выходцами из Сибири. Результаты исследование опубликовали в журнале PaleoAmerica.

Ранее считалось, что коренные американцы имеют родство с японским племенем Дзёмон, представители которого имели схожий образ жизни и методы изготовления оружия. Однако ДНК-экспертиза показала, что родство этих групп маловероятно. Отмечается, что изначально эта гипотеза была основана на результатах археологических исследований, но теперь учёные рассматривают новую версию происхождения коренных американцев.

При этом специалисты установили, что нуклеиновые кислоты коренных обитателей Америки несут в себе признаки, схожие с обитателями регионов Северо-Восточной Азии, в том числе и Сибири.

Теперь учёным предстоит установить точное место зарождения коренного американского народа.