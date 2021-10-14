Практика и опыт: сотрудники предприятий Алтайского края приняли участие в Школе тренеров

Одно из самых масштабных мероприятий для развития тренеров по бережливому производству – Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" – прошла в Подмосковье с 5 по 7 октября 2021 года. Её посетили более 500 представителей предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" из 60 регионов России.

"Эффективность Школы тренеров в том, что, кроме обучения, здесь происходит обмен опытом. Примерно половина сегодняшних участников слёта – это те, кто реализуют проект первый год. Остальные уже находятся на этапе тиражирования. И это очень важно, так как менее опытные тренеры получают возможность лучше понять, как наиболее эффективно выстроить свою работу после завершения на предприятии пилотного проекта", – подчеркнула заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

Это уже четвёртая Школа тренеров в таком формате. В этом году от Алтайского края в мероприятии участвовали сотрудники Регионального центра компетенций (РЦК), ООО "Хлеб-4", ООО "Алтайхлеб", ООО "Сибэнергомаш-БКЗ", ООО "БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика".

В ходе трёхдневной сессии участники вместе со специалистами ФЦК разбирали реальные кейсы и погружались в инструменты бережливого производства. Внутренние тренеры предприятий и представители РЦК имели возможность посетить восемь треков по актуальным темам и более 30 мастер-классов. Программа позволяет получить дополнительные знания сразу по трём направлениям – применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства.

"Практика и опыт – это самое важное в любой работе, и чем больше практики и опыта, тем профессиональнее мы становимся. Совершенно противоположная ситуация складывается с профессионализмом, когда мы не развиваемся. В данном случае Школа тренеров – возможность расширить свои знания и компетенции, обменяться опытом с коллегами, а главное, получить заряд бодрости и энергии для дальнейших изменений и движения вперёд!" – прокомментировал специалист отдела повышения производительности (РЦК) Константин Трегуб.

Организатором выступил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.