Министр Попов рассказал, что в Барнауле построят три поликлиники

В Барнауле построят три новые поликлиники, рассказал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов во время онлайн-конференции.
По его словам, 14-я поликлиника уже строится. Её планируемая мощность – 900 посещений в день, это будет самое большое учреждение в крае. Министерство хочет разделить приём детей и взрослых по отдельным зданиям. Запуск в эксплуатацию планируется в 2023 году.
Как заявил глава ведомства, в 2022 году в Барнауле начнётся строительство ещё двух поликлиник. Одна будет предназначена для Индустриального района. По мощности она будет равна 14-й поликлинике. На Змеиногорском тракте построят женскую консультацию, детскую поликлинику и взрослое отделение.
Также Попов рассказал, почему в Алтайском крае выросло время ожидания скорой помощи. По его словам, причиной тому стала высокая нагрузка на региональную систему здравоохранения во время четвёртой волны коронавируса.
Комментарии
А кто в них работать будет???
в Барнауле начнётся строительство ещё двух поликлиник.
Оптимист видно!? Пусчай он сначала на эти поликлиники "подрядчика-дурачка" найдет! А то потом начнется, "не получилось, Ну ни смогла Я!!!?"
ВСЕ ПОМНЯТ ПОСУДА ЦЕНТР)))
фундамент то хоть сделают?
Зачем нужны новые поликлиники, если в уже действующих вместо , например, 10 терапевтов, работает только 2-3??? И такая же ситуация с другими специалистами......
13.10.2021 16:06
Зачем нужны новые поликлиники
---------
14-ая находится в нескольких местах. Терапевты в малосемейке с узким коридором менее 2 метров.
ВСЕ ПОМНЯТ ПОСУДА ЦЕНТР)))
У нас прямо в центре города, на площади Октября, безконечная стройка. Кто памятник импотенции людей в голубом доме.
13.10.2021 16:41
- гость - Ага! и кровь из вены в одном здании, а из пальца в другом, регистратура в третьем, терапевты в четвертом, а женские доктора в пятом! Вот, где карусель!
9 поликлиника тоже разбросана, бегаешь туда-сюда! В детской 9 поликлинике тоже бегаешь! Филиал на Энтузиастов, надо метнутся на Георгиева и обратно! Была себе раньше 13 отдельная детская поликлиника. Лаборатории были, специалисты. Теперь сделали филиалом, вот ближний свет с ребенком бегать! Через несколько кварталов!