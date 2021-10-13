Министр Попов рассказал, что в Барнауле построят три поликлиники

В Барнауле построят три новые поликлиники, рассказал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов во время онлайн-конференции.

По его словам, 14-я поликлиника уже строится. Её планируемая мощность – 900 посещений в день, это будет самое большое учреждение в крае. Министерство хочет разделить приём детей и взрослых по отдельным зданиям. Запуск в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Как заявил глава ведомства, в 2022 году в Барнауле начнётся строительство ещё двух поликлиник. Одна будет предназначена для Индустриального района. По мощности она будет равна 14-й поликлинике. На Змеиногорском тракте построят женскую консультацию, детскую поликлинику и взрослое отделение.

Также Попов рассказал, почему в Алтайском крае выросло время ожидания скорой помощи. По его словам, причиной тому стала высокая нагрузка на региональную систему здравоохранения во время четвёртой волны коронавируса.