Всегда онлайн. Провайдер "Сибсети" рассказал о новых условиях для абонентов

Один из крупнейших новосибирских интернет-провайдеров "Сибирские сети" официально изменил своё название на "Сибсети". Кроме того, у бренда новый логотип: на нём появилось стилизованное изображение касания рук, подчёркивающее, что провайдер стал ещё ближе к своим клиентам.

Но главным изменением стало улучшение сервиса для абонентов. Так, одно из нововведений порадует тех, кто часто забывает заплатить за интернет. Теперь у пользователей всегда будет доступ к соцсетям и мессенджерам (Instagram, VK, WhatsApp, Telegram, Facebook) даже при нулевом или отрицательном балансе, чтобы оставаться на связи.

Наверное, каждый имел опыт дозвона в какой-либо кол-центр, когда минуты идут, а номер в очереди не меняется. Чтобы снизить время ожидания в пиковые часы, оператор активно развивает альтернативный канал – поддержку в мессенджерах и в чате на сайте. При этом абонент может выбрать, кому задать вопрос: боту или оператору. Рост обращений в этом канале за год составил 61,5%.

Чтобы клиенты могли решать свои вопросы ещё быстрее и проще, провайдер запустит мобильное приложение. С его помощью абоненты смогут пополнить счёт или подключить дополнительные услуги, задать вопрос и получить доступ к новым продуктам и акциям.

Также кол-центр усовершенствовал систему IVR (InteractiveVoiceResponse). Теперь система умеет распознавать звонящего или его родственников (если абонент предоставлял номера родных, имеющих доступ к услугам) и обращаться к звонящему по имени.

Ближе к Новому году появится и обновлённый сайт "Сибсетей". Пользователи оператора смогут в личном кабинете с одного логина управлять несколькими счетами. А уже сейчас в личный кабинет добавили опции оплаты при помощи Apple Pay и Google Pay и функцию "обещанный платеж". Кроме того, компания разрабатывает программу лояльности для существующих и новых клиентов.

Напомним, что телеком-оператор "Сибсети" ("Сибирские сети") уже 17 лет оказывает услуги связи, широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии и цифрового телевидения. Компания работает в 36 городах Новосибирской и Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края. До конца года "Сибсети" выйдут в новый регион – Хакасию (Абакан и Черногорск). По данным оператора, по количеству абонентов он входит в тройку лидеров рынка Новосибирской области и занимает второе место среди провайдеров Новокузнецка.