Момент смертельной аварии с участием Ксении Собчак попал на запись камер видеонаблюдения

В социальных сетях распространяется видеозапись момента смертельной аварии с участием Ксении Собчак. На записи видно, что Maybach, на заднем сиденье которого сидела телеведущая, на огромной скорости вылетел из-за автобуса на "встречку".

Водитель автомобиля Volkswagen даже не успел среагировать на такой стремительный манёвр. Произошло лобовое столкновение, Volkswagen отбросило в автобус, который пытался обогнать водитель элитного такси Mercedes-Maybach.

Напомним, Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. В результате скончалась пассажирка автомобиля Volkswagen. Девушку похоронят в Новосибирске.

Водитель элитного такси признал вину и сейчас находится под подпиской о невыезде, а сама Собчак столкнулась с волной осуждения за то, что почти сразу покинула место ДТП и улетела из Сочи.

Телеведущую вызвали на допрос в сочинскую полицию.

Видео: Mash