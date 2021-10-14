АлтГТУ приглашает школьников на курсы по подготовке к ЕГЭ по физике

АлтГТУ организует для школьников 11-х классов и студентов колледжей бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ по физике. Занятия будут проходить в период осенних каникул в очном формате:

6 ноября – с 11:40 до 17:50;

7 ноября – с 9:00 до 15:10.

Занятия будут вести преподаватели кафедры "Физика" АлтГТУ. Для учеников проведут разбор тематических заданий по механике.

Для посещения курсов необходимо до 17:00 5 ноября пройти регистрацию. Сбор на первое занятие пройдёт 6 ноября с 10:30 до 11:30 в холле первого этажа главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46).

Телефон для справок: (3852) 29-07-37.