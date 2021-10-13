Пожилые москвичи получат 10 тыс. рублей за вакцинацию

Московские пенсионеры могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Ранее за это полагались только подарочные наборы "С заботой о здоровье", сообщает РИА Новости.
Условия действуют для граждан старше 65 лет в период с 23 июня по 31 декабря 2021 года. Им нужно сделать прививку первым компонентом, а затем полностью завершить вакцинацию. Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период.
Пенсионеры могут получить выплату вместо подарочного набора "С заботой о здоровье", в который входят вещи, необходимые для поддержания здоровья в период вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров.
Отмечается, что для получения набора нужно иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
Ранее сообщалось, что вирусолог предложил ежемесячно штрафовать россиян на 5 тыс. рублей за отказ от вакцинации.
Комментарии
Москвичи? Это кто а какой стране они живут?
Москвичи чем то от Барнаульцев отличаются ? Типо им нужнее да ?
что за беспредел? а мы как?
У них картошка типа дороже.
Все - жирной Москве! И тесты бесплатно, и льготы. А в нищих регионах таблетки от Ковид в стационарах и амбулаторно - за свой счет. И трамваи, ушарпанные москвичами - в подарок...
В Москве 10 т.р. подарок, в Новосибирске 5 т.р. штраф.
А когда же всех пенсионеров В России признают СВОИМИ или мы не относимся ,как москвичи к российскому народу!!?? Надо честно или всем или никому!!!