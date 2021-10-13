Пожилые москвичи получат 10 тыс. рублей за вакцинацию

Московские пенсионеры могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Ранее за это полагались только подарочные наборы "С заботой о здоровье", сообщает РИА Новости.

Условия действуют для граждан старше 65 лет в период с 23 июня по 31 декабря 2021 года. Им нужно сделать прививку первым компонентом, а затем полностью завершить вакцинацию. Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период.

Пенсионеры могут получить выплату вместо подарочного набора "С заботой о здоровье", в который входят вещи, необходимые для поддержания здоровья в период вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров.

Отмечается, что для получения набора нужно иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

Ранее сообщалось, что вирусолог предложил ежемесячно штрафовать россиян на 5 тыс. рублей за отказ от вакцинации.