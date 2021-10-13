Мэрию Барнаула обязали отремонтировать мост, на котором запинаются матери с колясками

Прокуратура Барнаула внесла представление главе города Вячеславу Франку о ремонте моста через реку Пивоварку. Сообщения о серьёзном износе сооружения появились ещё в начале сентября, сообщает "Банкфакс".

Больше всего мостом на улице Восточной – проспекте Коммунаров были недовольны молодые матери. В Сети не раз появлялись сообщения, в которых они жаловались: невозможно пройти с коляской, пешеходная часть полностью покрыта ямами.

Прокуратура осмотрела дорожку на мосту и подтвердила возмущение жителей в результате проверки. В ведомстве пришли к выводу, что покрытие имеет высокую степень износа и нуждается в восстановлении. Прокуратура требует от главы города Вячеслава Франка устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее стали известны точные даты сдачи и проведения экспертизы моста на Челюскинцев.