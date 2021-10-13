Песков заявил, что у силовиков есть доступ ко всем данным на "Госуслугах"

Российские правоохранительные органы по закону имеют доступ к данным жителей страны на порталах госуслуг, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения о том, что мэрия Москвы намерена передавать загруженные на mos.ru фотографии граждан в систему распознавания лиц для полиции. По словам Пескова, доступ к паспортным данным и фотографиям жителей соответствует закону.
"На самом-то деле ничего такого в этом нет", – добавил он.
Ранее сообщалось, что в России запустили приложение "Госуслуги.Авто". В скором времени в приложении можно будет хранить страховые полисы, обжаловать штрафы и оформлять европротоколы.
Комментарии
Ну да, всё законно. Базами в даркнете торгуют.
Госуслуги - это государственная база данных. Её аккаунт используется для доступа к иным госсервисам (пенсионный, налоговая, фсс). К этим данным так-же имеет доступ МВД. Так что ничего необычного нет. Всё логично.
Интересно. Доступно для просмотра или для редактирования.
Как сказал блогер Стас Васильев - " Как же как вышло-то ?"
ну, теперь всё встало на свои места, со скандалами о переголосовавших в ДЭГ ботах за партию власти