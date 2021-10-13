Песков заявил, что у силовиков есть доступ ко всем данным на "Госуслугах"

Российские правоохранительные органы по закону имеют доступ к данным жителей страны на порталах госуслуг, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения о том, что мэрия Москвы намерена передавать загруженные на mos.ru фотографии граждан в систему распознавания лиц для полиции. По словам Пескова, доступ к паспортным данным и фотографиям жителей соответствует закону.

"На самом-то деле ничего такого в этом нет", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в России запустили приложение "Госуслуги.Авто". В скором времени в приложении можно будет хранить страховые полисы, обжаловать штрафы и оформлять европротоколы.